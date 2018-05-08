Diyetisyenlerin her zaman dolaplarında bulundurdukları besinler...

BADEM SÜTÜ

Sağlıklı yağ, protein ve besin kaynağı olan badem sütü yumuşak ve canlı bir cildin de en büyük destekçilerinden biri. Ayrıca kasları rahatlatmaya yardımcı oluyor, sinir sistemini sakinleştiriyor, sindirim sistemini destekliyor ve vücudu iltihaplı hastalıklara yol açabilecek serbest radikallere karşı koruyor. Eğer badem sütü yapacak ya da satın alacak vaktiniz yoksa çiğ bademi öğünleriniz arasına bir atıştırmalık olarak ekleyin. Nathalie, badem sütünü buzdolabında inek sütünün alternatifi olarak kullanıyor. Sabah kahvelerini mutlaka badem sütüyle hazırlıyor. Ayrıca salatalarına ve yemeklerine de çiğ badem ekliyor, böylece bademin tok tutma özelliğinden faydalanıyor.