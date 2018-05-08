Diyetisyenlerin her zaman dolaplarında bulundurdukları besinler...

ISPANAK
Besleyici, çok yapraklı, lifli, vitamin ve mineral deposu ıspanak, tok tutmaya yardımcı olur. C ve A vitaminleri açısından zengin olan ıspanak aynı zamanda taze bir cilt görünümüne ve güçlü saçlara kavuşmanızı sağlar. Güçlü kemikler ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Nathalie, ıspanağı sürekli buzdolabında bulunduruyor ve hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketiyor. Smootie, meyve suları ve salatalara da mutlaka ekliyor. En favori tarifi ise lahana, ıspanak ve pancarlı tahin salatası.
AVAKADO
Sağlıklı doymamış yağlarla yüklüdür ve beyin ve kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağlarla kolesterolü azaltmaya yardım eder, kan şekeri seviyesini dengeler ve kiloyu kontrol altında tutar. Cilt sağlığına iyi gelir, bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasına yardım eder ve üreme hormon dengesini arttırır. Nathalie, her gün 1 adet avakado yenmesini özellikle doğurganlığı arttırmak isteyenlerin tercihe etmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca birçok öğününe avakadoyu farklı biçimlerde dahil ettiğini söylüyor. Mutlaka bütün salatalarına ekliyor ve yumurtayla birlikte yemeyi çok seviyor.
BADEM SÜTÜ
Sağlıklı yağ, protein ve besin kaynağı olan badem sütü yumuşak ve canlı bir cildin de en büyük destekçilerinden biri. Ayrıca kasları rahatlatmaya yardımcı oluyor, sinir sistemini sakinleştiriyor, sindirim sistemini destekliyor ve vücudu iltihaplı hastalıklara yol açabilecek serbest radikallere karşı koruyor. Eğer badem sütü yapacak ya da satın alacak vaktiniz yoksa çiğ bademi öğünleriniz arasına bir atıştırmalık olarak ekleyin. Nathalie, badem sütünü buzdolabında inek sütünün alternatifi olarak kullanıyor. Sabah kahvelerini mutlaka badem sütüyle hazırlıyor. Ayrıca salatalarına ve yemeklerine de çiğ badem ekliyor, böylece bademin tok tutma özelliğinden faydalanıyor.
LİMON
Nathalie, sindirim sistemini çalıştırmak için güne sıcak limon suyu içerek başlıyor. Limonlar doğal asitler barındırırlar ve bu asitler sindirim sistemine girdikten sonra toksinleri temizlemeye yardımcı olurlar. Ayrıca limon, E ve B vitaminleri bakımından zengindir. Nathalie, gün içinde tükettiği neredeyse her şeyde limon kullanmaya çalışıyor. Salatalar, balıklar, soslar, çorbalar ve sebzeler...
ORGANİK KABUKSUZ MEYVELER
Nathalie'nin dolabında her zaman çok fazla çilek bulunuyor. Yaban mersini ise en sevdiği diğer bir meyve. Şeker oranı düşük olan çilek ve yaban mersini lifler açısından zengindir. Ayrıca A, C ve E vitaminleriyle doludurlar ve iltihap sökücü özelliğe sahiptirler. Bu meyvelerin ise organik olması son derece önemlidir. Böcek ve tarım ilaçları oldukça zararlıdır. Nathalie, buzdolabında meyveleriniz hızlı çürüyorsa donmuş meyve tercihe edbileceğinizi, besin değeri açısından bir fark olmadığını söylüyor. sıklıkla kahvaltıda çok miktarda çilek tüketiyor ya da chia puding veya smootie kaselerinde kullanıyor.
LAHANA
Nathalie, en sevdiği besleyici ve yoğun detoks etkili yiyeceklerden biri olan lahanayı neredeyse her öğünde kullanıyor. Lahana cilde, gözlere, bağışıklık sistemine ve kemiklere fayda sağlayan vitamin ve minerallerle doludur.
ORGANİK YUMURTA
Nathalie'nin en sevdiği hayvansal protein kaynaklarından biri yumurta. Sadece 1 yumurta 7 gram yüksek kalite protein içeriyor. Ayrıca Nathalie, yumurtanın her zaman bütünün tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın sarısı, toplam protein miktarının yüzde 40'ını barındırıyor ve vitamin ve minarellerin çoğu sarısında bulunuyor. Nathalie'nin yumurtayı rafadan yemeyi tercih ediyor.