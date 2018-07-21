Teff tohumu nedir? Teff tohumu çayı zayıflatıyor mu?

TEFF TOHUMU NEDİR?

Teff tohumlu çay Hollywood yıldızlarının zayıflama amaçlı kullandığı, besin değeri bakımından oldukça yüksek bir tohum çeşididir. Teff, dünyadaki en besleyici alternatif tahıllardan biridir. Kalsiyum, lif, protein ve antioksidanlar sunar. Bu büyük bir enerji kaynağıdır, kemik sağlığını korur ve kilo verme çabalarını desteklemeye bile yardımcı olabilecek uzun süreli doygunluk sağlar. Teff tohumu, buğday tahılı ile karşılaştırıldığında besin değeri açısından daha yüksektir ve sindirilmesi daha kolaydır. Çünkü teff tohumunda glüten yoktur. Eğer detaylı bir şekilde teff tohumunu incelemeye alırsanız, tef tohumu çayının ne işe yaradığını, tecrübe edinmiş kişiler tarafından teff tohumu kullananları araştırırsanız bu tahılın sağlığımızı nasıl iyi yönde desteklediğini görebilirsiniz.

TEFF TOHUMLU ÇAY NE İŞE YARAR?

Teff tohumlu çayın içerisinde 20 adet bitki bulunmaktadır. Teff tohumlu çay zayıflamaya yardımcı olmanın yanı sıra vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Halk arasında 100 de 100 zayıflatma etkisi olduğu söylenilen teff tohumlu çay, diyet yapılmadığı ve yiyeceklerin azaltılmadığı sürece zayıflamaya yardımcı olmayacaktır. Teff tohumlu çay tek başına zayıflamaya yardımcı olmaz. İçerisinde bulunan faydalı ve ödem attırıcı bitkiler sayesinde vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

Teff tohumlu çay, diyete eklendiğinde kilo vermenizi hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

TEFF TOHUMLU ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Teff tohumunun ve teff tohumlu çayın kilo vermeyi hızlandırmanın yanı sıra sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Teff tohumu çayının faydalarını sıralamak gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz.

ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

Teff tohumlu çay ödem atmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda bu çay, vücudunuzda bulunan fazla yağın dışarıya atılmasını sağlamaktadır.

PROTEİN KAYNAĞIDIR

Çoğu tahıl içerisinde protein bulundurmaktadır. Ancak sağlıklı bir diyet için tahıllarda yeterli protein bulunmamaktadır. Teff amino asitler bakımından da diğer tahıllara oranla daha zengin bir içeriğe sahiptir. Teff tam bir protein kaynağı olmasa da amino asitler enerji sevilerini desteklemek için mükemmeldir.

HIZLI BİR ŞEKİLDE PİŞER

Teff, pirinç ve buğdayla karşılaştırıldığında çok daha küçük bir tahıldır, bu yüzden tipik olarak daha hızlı pişer. Teff tohumu bu sayede hem çevre Teff'in küçücük taneleri aslında posa içeriği ile birçok tahıla meydan okuyabilir. 100 gramında 8 gram posa bulunan teff, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminizin daha rahat ve sağlıklı işlemesini sağlıyor.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Son günlerde özellikle süt ürünlerinden uzaklaştığınızı düşünüyorsanız iyi bir kalsiyum kaynağı olarak teff kullanabilirsiniz. Teff'in içerisindeki kalsiyum miktarı süt ile hemen aynıdır. Protein açısından zengin olan teff süt ve süt ürünleri tüketmeyen kişiler tarafından kullanılabilir.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ HIZLANDIRIR

Teff'in küçücük taneleri aslında posa içeriği ile birçok tahıla meydan okuyabilir. 100 gramında 8 gram posa bulunan teff, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminizin daha rahat ve sağlıklı işlemesini sağlıyor.