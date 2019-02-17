Suriyeli kadınlara Londra Moda Haftası’nda destek!

Kartal'ın defilesi öncesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde Küresel İnsani Yardımı 2018 Raporu'na göre dünyanın geçen yıl en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye'nin dünyada yaptığı yardımlarının yanı sıra Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarını ve Türkiye'deki hayatlarını konu alan özel bir kısa film gösterimi yapıldı. Gösterim sonrasında ise Büyükelçi Yalçın ve Kartal konunun önemine dikkat çekmek adına konuşma yaptı. Yeni koleksiyonunda sığınmacı kadınların yasadıklarından ilham alan tasarımcı, umudun hikayesini kıyafetlerine yansıtıyor.

ZEYNEP KARTAL SAVAŞ MAĞDURU KADINLAR İLE EL ELE

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'de yeni bir hayata tutunan kadınlar ile yeni koleksiyonu için bir araya gelen tasarımcı, Londra Moda Haftası'nda bu konuya farkındalık çekiyor. Koleksiyonda yer alan bu özel işlemeler ise savaş yüzünden evlerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli kadınların umut hikayelerine ortak oluyor. İstanbul'da atölyelerde tasarımlarını satarak geçinen savaş mağduru olan kadınların da hikayelerinin anlatıldığı özel film gösterimi ve defilenin ardından hem İngiliz hem de Türk konuklar adeta bir duygu seli yaşadı. Kartal, yeni koleksiyonunda insanların içlerindeki birbirinden farklı renkleri tasarımlarında kullanarak göz kamaştırıyor. Mor, kırmızı, kahverengi ve hardal tonlarının birbirinden farklı varyasyonları koleksiyonda elbiselere enerji katıyor. Koleksiyonda bulunan desenler ise tasarımcının ve Aker'in imzasını taşıyor.

LONDRA MODA HAFTASI'NDA TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIMLARI ANLATAN FİLM

Zeynep Kartal'ın Londra'da gerçekleşen defilesi öncesinde gösterilen Türkiye'nin yaptığı insanı yardımları konu alan film, katılımcılar tarafından dikkatle izlendi. Bugüne kadar Suriyeli sığınmacılara kendi kaynaklarından 33 milyar dolar harcayan Türkiye geçen yılın Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarakta biliniyor. Film gösteriminin ardından tasarımcı Zeynep Kartal duygularını '' Bir tasarımcı olarak her gerçekleştirdiğim defilem öncesinde İngiltere'de hem ülkemin tanıtımına katkı sağlamayı hem de dünya üzerinde yaşanan elim olayları anlatmayı misyonum haline getirdim. Geçen yıllarda Manchester'da yaşanan saldırıya ve şimdi de savaştan kaçan Suriyeli sığınmacı kadınların yaşadıklarına tercüman olmak adına bu koleksiyonu hayata geçirdim. Londra Moda Haftası kapsamında kendimi en iyi ifade ettiğimi düşündüğüm yer alan podyumda bunu anlatmak istedim. Korunmasız insanlara sahip çıkmak, yardım etmek ve yaşanan acıları durdurmak için tüm ulusların üzerine düşeni yapmasını diliyorum. Benimle gece gündüz demeden bu koleksiyon için emek veren Suriyeli sığınmacı kadınlara bu koleksiyonumu adıyorum'' diye ifade etti.