Enerji veren kadınlar yarışmada buluşuyor

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Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz yıl enerji bakanı iken ilk kez düzenlendiği "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar"a ödül töreni bu yıl 14 Mart'ta düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile 14 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek ödül töreninde akademi, kadın profesyonel, iş dünyası, girişimci, örnek şirket, jüri özel ve geleceğe ilham veren kadınlar olmak üzere 7 farklı kategoride ödüller verilecek.200'den fazla ismin adaylık başvurularının incelemeye alındığı ödül töreni kapsamında verilecek ödül kategorileri için iş dünyasından, girişimcilerden, akademisyenlerden oluşan isimler jüri tarafından elenecek. Aday süreci tamamlanırken, her kategoride ödül kazanacak kişileri Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan jüri heyeti belirleyecek. Türkiye'nin enerjisine katkı sunan kadınlara ödül verecek heyette ise enerji, iş, sanat, akademi dünyasında yer alan önemli isimler değerlendirme yapacak.Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Başkanvekili Gülsüm Azeri'nin yaptığı jüri heyetinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan, İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Citibank Türkiye Ülke Başkanı Serra Akçaoğlu ve oyuncu Hülya Darcan Korel yer alacak.