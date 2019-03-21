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Bu karaciğer yağlanmasını önlüyor! Kolay yetişiyor saymakla bitmiyor...

Ülkemizde neredeyse her yerde yetişebilen mucizevi mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başladı. Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen kapari bitkisi sağlığımıza olan saymakla bitmiyor... Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.3.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 15:54
Bu besin karaciğer yağlanmasını önlüyor! Kolay yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor...

bitkisi içerisinde kuersetin ve kaempeferol etken maddelerinden bol miktarda bulundurmaktadır. Bu bitki yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari bitkisinin sağlık açısından inanılmaz bulunmaktadır.

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Bu besin karaciğer yağlanmasını önlüyor! Kolay yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor...
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