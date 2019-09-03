Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu...

SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUMU TERCİH ETTİ

Nazlı Özerdem ilk doğumunu sezaryen ile gerçekleştirmişti. Aradan geçen 3 yılın ardından ikinci kez anne olma heyecanı ile gebeliğinin son aylarına geldiğinde normal doğum yapmak istediğine karar verdi. Ancak sezaryen sonrası bunun da bazı riskleri olduğunu öğrendi. Sezaryen sonrası normal doğum hakkında araştırma yapan Özerdem, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Neval Yaman Görük'e ulaştı. Gerçekleştirilen kontrollerinde, normal doğum yapabileceği söylendi.

EPİDURAL ANESTEZİ İLE NORMAL DOĞUM

Op. Dr. Neval Yaman Görük, görüntülemede bebeğin ölçümlerinin haftası ile uyumlu ve pozisyonunun da normal olduğunu gördükten sonra 39'uncu haftada doğumu başlamış olan hastanın yatışının yapıldığını söyledi. Doğum öncesi gerekli tüm şartları sağladıktan sonra bebeğin durumunun takip edildiğinin altını çizen Op. Dr. Yaman, "Her şey normal seyrinde gidiyordu. Kasılmaları artan Nazlı Özdemir'e, normal doğum şansını artırmak için epidural anestezi gerekliliğini anlattık. Anestezi uzmanımız Dr. Civan Tiryaki, epidural anestezi öncesi anneyi ve eşini detaylı bilgilendirerek tedaviye başladı. Kasılmaları ağrı şeklinde hissetmeyen anne için oldukça konforlu bir normal doğum gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİMİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GETİRDİM

Normal doğumdan sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Nazlı Özerdem, "İlk bebeğimi sezaryen ile dünyaya getirmiştim. İkinci bebeğimi normal doğum ile dünyaya getirmek istedim. Eşimin de desteğiyle Op. Dr. Neval Yaman Görük'e ulaştık. Daha önce sezaryen sonrası normal doğum yapan hastalarının olduğunu öğrenmiştim. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdim. Çok mutluyum ve bu süreçte yanımda olan doktorlarıma çok teşekkür ederim" dedi.