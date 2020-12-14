Son dakika haberi: Meghan Markle’dan uzun zaman sonra bir ilk!

"HERKES İÇİN UMUT"

Bir başkası için umut olduğunu hatırlatacak güce sahip olduklarını sözlerine ekleyen Markle, 2020'nin evrensel olarak mücadele dolu bir yol olduğunu belirtti. Bu sayede ihtiyacı olanlar için harekete geçen ve aç kalan komşularını destekleyenleri övdü.

CNN'de yaptığı yayında bu sessiz kahramanları uzaktan alkışladıklarını da sözlerine ekledi. Sussex Düşesi ve Prens Harry, pandemi süresince Los Angeles bölgesinde açlıkla mücadele etmeye çalışan birkaç organizasyonda gönüllü oldu.