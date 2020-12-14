Son dakika haberi: Meghan Markle’dan uzun zaman sonra bir ilk!

14 milyon dolarlık California'daki malikanesinde bir bankta otururken kayda alınan görüntüde Sussex Düşesi pandemi boyunca toplumu destekleyen çalışanları ve gönüllüleri övdü.
Bu süreçte toplulukların harekete geçtiğini söyleyen Düşes, çocuklar için yeterli beslenmenin desteklenip desteklenmediğini kontrol ettiklerini ve bağışıklığı zayıf olan, savunmasız olanların evlerinden çıkamadıklarında bu topluluğun ihtiyaç duydukları yiyecekleri kapılarına teslim ettiklerini söyledi.
"HERKES İÇİN UMUT"
Bir başkası için umut olduğunu hatırlatacak güce sahip olduklarını sözlerine ekleyen Markle, 2020'nin evrensel olarak mücadele dolu bir yol olduğunu belirtti. Bu sayede ihtiyacı olanlar için harekete geçen ve aç kalan komşularını destekleyenleri övdü.
CNN'de yaptığı yayında bu sessiz kahramanları uzaktan alkışladıklarını da sözlerine ekledi. Sussex Düşesi ve Prens Harry, pandemi süresince Los Angeles bölgesinde açlıkla mücadele etmeye çalışan birkaç organizasyonda gönüllü oldu.
"YALNIZCA BESİN DESTEĞİ DEĞİL KUCAKLAŞMA"
Meghan Markle, yaptığı açıklamada özellikle insan teması olmadığında ve sosyal mesafede gıdanın değerinin yalnızca bir besin olarak değil yaşam kaynağı olarak gördüklerini, buna ihtiyacı olan insanların bir kriz anında yemeğin sıcaklığına ihtiyaç duyduklarını ve bir kucaklaşma gibi hissettireceğini söyledi.
Markle, artan işsizlik oranına ve yaşlılar gibi risk altında bulunan grupların güvenli bir biçimde yeteri kadar yiyecek bulamamasına dikkat çekti.
Fakat bu yıkıcı gerçeğe rağmen, bu süreçte insan ruhunun gücünü ve toplulukların zorlu zamanlarda verdiği olağanüstü tepkileri gördüklerini söyleyen Düşes, birçok insanın komşuları ve çevresindeki insanların aç kalırken tepkisiz kalmadıklarını da sözlerine ekledi.