1 milyon TL’lik soru Ramazan için açılacak

Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk yaşanacak. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen programı "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha, geçen bölümde 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevap verdi. Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalyede stüdyoya gelen Çulha, hayat hikayesini şöyle anlattı: "Sinopluyum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok, sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum." 11. soruya doğru cevap veren Çulha, 1 milyon TL ödüllü 12'nci soruyu da açtırmaya hak kazandı. Başarısını annesine adayan Çulha," Onun için katılmıştım. Annemi gururlandırdığımı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Kim Milyoner Olmak İster'de, 13 soruyu da doğru bilen yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanıyor.