10 ilde 10 binlerce hayranıyla buluştu

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, 'Misafir Şarkılar' isimli konseriyle çıktığı Türkiye turnesinin ilk turunu Fethiye'de tamamladı. Arıca, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği Türkiye turnesi kapsamında 10 il dolaşıp, 10 binlerce hayranıyla buluştu. Konserlerinde 'Devlerin Aşkı', 'Dönsen Bile', 'Yaramızda Kalsın', 'Hatıran Yeter' gibi misafir şarkıları ve bugünden geçmişe uzanan hit şarkılarını söyleyen sanatçı, yoğun istek üzerine 'Misafir Şarkılar' Türkiye turnesinin ikinci turunun startını eylül ayında verecek.