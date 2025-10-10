Haberler Günaydın Haberleri 10 yıldız isimden 10 unutulmaz hit
Giriş Tarihi: 10.10.2025

10 yıldız isimden 10 unutulmaz hit

10 yıldız isimden 10 unutulmaz hit

SÖZ yazarı Hakkı Yalçın, arşivlerde yerini alacak bir albüme imzasını attı. 'Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1'de; Yalçın'ın, ünlü sanatçılarla iş birliği yaptığı 10 unutulmaz şarkı, farklı aranjmanlar ve yeni yorumlarla yeniden seslendirildi. Serdar Ortaç, Demet Akalın, Berkay, Hakan Altun, Ayla Çelik, Serkan Kaya, Gökhan Tepe, Şahin & Zeliha Kendirci,

Yusuf Güney ve Aydın Kurtoğlu'nun yer aldığı projede; Jest Oldu, Yalan mı, Aklım Hep Sende, Seviyoruz Hala, Daha Yokluğun İlk Akşamı, İzin Ver, Melekler İmza Topluyor, Yakarım Bu Şehri, Şimdi Yoksun, Vur Vur gibi şarkılar yeniden hayat buluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
10 yıldız isimden 10 unutulmaz hit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz