10 yıldız isimden 10 unutulmaz hit

SÖZ yazarı Hakkı Yalçın, arşivlerde yerini alacak bir albüme imzasını attı. 'Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1'de; Yalçın'ın, ünlü sanatçılarla iş birliği yaptığı 10 unutulmaz şarkı, farklı aranjmanlar ve yeni yorumlarla yeniden seslendirildi. Serdar Ortaç, Demet Akalın, Berkay, Hakan Altun, Ayla Çelik, Serkan Kaya, Gökhan Tepe, Şahin & Zeliha Kendirci,

Yusuf Güney ve Aydın Kurtoğlu'nun yer aldığı projede; Jest Oldu, Yalan mı, Aklım Hep Sende, Seviyoruz Hala, Daha Yokluğun İlk Akşamı, İzin Ver, Melekler İmza Topluyor, Yakarım Bu Şehri, Şimdi Yoksun, Vur Vur gibi şarkılar yeniden hayat buluyor.