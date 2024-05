100 bin gösterici Eurovision’da İsrail’i protesto edecek

68. Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek. Bu akşam ilk yarı final heyecanı yaşanacak. İkinci yarı final 9 Mayıs'ta, büyük final ise 11 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müzik Birleştirir sloganlı yarışmayı İsveçli komedyen Petra Mede ve İsveçli aktris Malin Akerman sunacak.Eden Golan'ın temsil edeceği İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yarışmaya dahil edilmemesi için tüm dünya çağrıda bulunmuştu. İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te sanatçılar İsrail'in katılımına itiraz etmiş, gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edilmesini göstermişti. Ancak Eurovision organizatörleri, İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına kulak asmadı.Geçtiğimiz günlerde Dublin'deki İrlanda Radyo Televizyonu önünde İsrail'in yarışmasına yönelik bir protesto gösterisi düzenlendi. Yarışma gecesi ise İsveç Filistin Grubu'nun ve yerel sanatçıların da İsrail'i protesto edeceği belirtildi. Malmö Emniyet Müdürlüğü, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini, geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirtti. Öte yandan Avrupa Yayın Birliği, Eurovision gecesi davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.Eurovision 2024 yarı finalinde daha önce birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. 2003'te Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, Malmö'de 'Everyway That I Can' şarkısını bir kez daha seslendirecek. 2005'te Yunanistan adına yarışan ve birinci olan Helena Paparizou 'My Number One' şarkısını söyleyecek.