15 bin kişilik kasap havası!

Rock grubu maNga, İstanbul Festivali'nde sahne aldı. Grubu yaklaşık 15 bin kişi dinledi. Sosyal medyada düzenledikleri anketle hayranlarının seçtiği şarkıları sahneye taşıyan maNga, uzun süredir çalmadığı parçaları da repertuvara ekleyerek sürpriz yaptı. Binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin ilerleyen dakikalarında da Ferman Akgül, seyircilerin arasına inip halay çekti. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bu dev kasap havası, festivalin en renkli ve coşkulu anı olarak hafızalara kazındı.