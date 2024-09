17 dakika ayakta alkışlandı

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın İngilizce dilindeki ilk uzun metraj filmi, 'The Room Next Door' (Yandaki Oda) Venedik Film Festivali'den 17 dakika boyunca alkışlandı. 'The Skin I Live In', 'All About My Mother' ve 'Parallel Mothers' gibi filmlerle tanınan ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yeni filmi Venedik Film Festivali'nde gösterildi.17 dakika boyunca ayakta alkışlanan ve festivalin 'Ana Yarışma' bölümüne katılan film, seyirciden ve eleştirmenlerden de tam not aldı. 'Yandaki Oda', bu yıl festivalde en çok alkışlanan yapım oldu. Festivalde, 'The Brutalist' filmi, 12 dakika alkışlanırken Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği 'Maria', 8 dakika boyunca alkışlanmıştı.