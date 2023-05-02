20 liraya da lahmacun var 450 liraya da!

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği de başladı. Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin Euro'ya çıkan özel plajların giriş ücreti netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılıyor. Öte yandan 20 TL'ye lahmacun satan yerler de var.Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İlk etapta, İngiliz ağırlıklı misafirlerimiz var, sonra Rus pazarı geliyor. Geçen seneye göre rakamlar yüzde 45 artış gösterdi" dedi. Bodrum'da otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Dengiz, "Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var" diye konuştu. ■