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Dayakçı Kaplan’ı affetmedi

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Dayakçı Kaplan’ı affetmedi
, en yakın arkadaşı 'la geçen yaz kavga etmişti. Evdeki hizmetçinin laf taşıması üzerine çıkan arbedede Kaplan, Piriler'i dövüp yüzünü ve kollarını tırmalamıştı. Olaydan sonra Meral Kaplan, "Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Kendisinden özür dilerim" diyerek zeytin dalı uzatmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Piriler, "Sizden özür dileyen Meral Kaplan'la barıştınız mı?" sorusuna sinirlendi. "Bu konularla ilgili konuşmuyorum" diyen Piriler, arkadaşını affetmediğini gösterdi.

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Dayakçı Kaplan’ı affetmedi
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