Dayakçı Kaplan’ı affetmedi

Seçkin Piriler
, en yakın arkadaşı Meral Kaplan
'la geçen yaz kavga etmişti. Evdeki hizmetçinin laf taşıması üzerine çıkan arbedede Kaplan, Piriler'i dövüp yüzünü ve kollarını tırmalamıştı. Olaydan sonra Meral Kaplan, "Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Kendisinden özür dilerim" diyerek zeytin dalı uzatmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Piriler, "Sizden özür dileyen Meral Kaplan'la barıştınız mı?" sorusuna sinirlendi. "Bu konularla ilgili konuşmuyorum" diyen Piriler, arkadaşını affetmediğini gösterdi.