‘Bu rol için çok belgesel izledim’

Ünlü oyuncu Birce Akalay, 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan atv dizisi 'Ağlama Anne
'de evlat katili olmakla suçlanan 'Alev' karakterini canlandırıyor. İlk defa dramatik bir rolle seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu; yaptığı bir hatayla gençliğini, kendisinin ve ailesinin hayatını mahveden 'Alev' karakterine nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: "Bol bol belgesel izledim çünkü gerçek bir hapishane ortamı yaşamadım. Hatta izlediğim belgesellerden birinde, 'Alev'le aynı suçtan hüküm giymiş bir kadın mahkumun hikayesine denk geldim. İçselleştirme süreci ise hiç bitmeyecek çünkü çok zor bir kadın hikayesi bu. Bunun dışında genel olarak kişileştirme sürecimde yazarak çalışıyorum." DOĞURAN MI BÜYÜTEN MI?
Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği, Feride Kaytan'ın yönettiği 'Ağlama Anne'; seyirciye 'Doğuran mı anne, yoksa büyüten mi?' sorusunu sorduracak. Dizide Akalay'a; Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğlulları, Selim Bayraktar, Ekin Mert Daymaz ve Aslıhan Malbora gibi başarılı isimler eşlik ediyor.