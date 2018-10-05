Çocuklar bu filmle İstanbul’u tanıyacak

Başrollerini Funda Güray ve Lemi Filozof'un paylaştığı, Neher Yapım ile Kültür A.Ş.'nin ortak yapımı olan 'İstanbul
Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi' filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Çocukların merakla beklediği filmin galasına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Necati Şaşmaz
ve Fulya Zenginer
gibi isimler de katıldı. Oyuncularla birlikte soruları yanıtlayan Başkan Uysal, "İstanbul'un gezip görülecek yerlerini çocuklarımıza anlatan bir film oldu. Bu filmle çocuklar şehrimizi daha iyi tanıyacak" dedi. Filmin başrolündeki Lemi Filozof ise "Bu filme çok emek verildi. 11 aylık bir animasyon çalışması sonucunda seyirci karşısına çıkıyor. Hem çocukların, hem de ailelerin sıkılmadan izleyeceği bir film yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu. Filmin yönetmeni Çağrı Bayraklı da "Bu, yarı gerçek, yarı animasyon bir film. Bu işte 1.5 senelik bir emek var. Animasyonlar için post prodüksiyonda çalışanlara, ayrıca oyunculara ve tüm ekibimize teşekkür ederim" dedi.