‘İnşallah festivalin 155’incisi de olur’

Turkuvaz Medya
'nın ana medya sponsorluğunda düzenlenen 55. Uluslararası Antalya
Film Festivali, önceki gün sona erdi. Geleneksel kortejle renkli görüntülerle başlayan ve coşkuyla devam eden festival, rüya gibi bir geceyle sona erdi.
Geçtiğimiz cuma akşamı Cam Piramit'te gerçekleştirilen kapanış töreniyle sonuçları açıklanan festivalden, tüm katılımcılar mutlu ayrıldı.
İşte 55. Uluslararası Antalya Film Festivali
'nin kapanış töreninden notlar:
- Son derece iyi organize edilen tören, mükemmel işleyişiyle bir saat içinde sona erdi. Nihan Günay ve Cem Öğretir'in sunuculuğunda, a Haber'den canlı yayınlanan gecede, bir saat içinde yedi ödül sahiplerine teslim edildi. Ödül alan ve verenler uzun konuşmalar yapmayınca, törenin temposu hiç düşmedi ve kimseyi sıkmadı. YILMAZ VE SAMYELİ EL ELE
- Sinemada 20'nci yılını kutlayan ve festivalden Yaşam Boyu Başarı ödülü alan Cem Yılmaz
, kapanış gecesine sevgilisi Defne Samyeli ile el ele geldi. Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu
'nun da ikilinin hemen ardından kırmızı halıda boy göstermesi herkesi şaşırttı. Yağtu, "Cem Bey'i tebrik ettiniz mi?" sorusuna "İçeride kendisini tebrik edeceğim" yanıtını verdi fakat tören süresince ve sonrasında Yılmaz ve Samyeli çiftine karşı mesafesini korudu.
- Ödül gecesinde ödülünü Nebahat Çehre
'nin elinden alan Yılmaz'a en büyük övgü yakın arkadaşı Ozan Güven
'den geldi.
Çehre'yle birlikte sahneye çıkan Güven'in "İmkanım olsaydı sana ömür boyu arkadaşlık ve dostluk ödülünü verirdim" demesi büyük alkış aldı.
VİDEOLU TEŞEKKÜR
- Oyuncu Ruhi Sarı da açılıştan kapanışa kadar festivali takip eden isimlerdendi.
Filmleri takip ettiğini söyleyen oyuncu, güzel seçkilerin olduğunu ve filmlere katılımın kendisini şaşırttığını belirtti.
- Festivalde Onur Ödülü'ne layık görülen, ancak sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamayan İbrahim Tatlıses, törene video yollayarak teşekkür etti.
Ünlü türkücü, videoda şunları söyledi:
"Aranızda olamadığım için gerçekten üzgünüm. Orada olmak isterdim ama gel gelelim olamadım. Sinemaya verilen değeri çok seviyorum.
Mağarada doğdum ama istediğim hikayeleri sinemada yaptım. Sizleri ve sinemayı çok seviyorum."
- Tatlıses'in ödülünü, Yavuz Bingöl
aldı. Bingöl, Tatlısesi çin şunları söyledi: "Şahsen ben onun sesini çok özledim. O bir türkü söylediği zaman hangimizin burun kemiği sızlamaz, hangimizin gözü dolmaz? Nasıl sersemletir, nasıl savurur efkara, özleme... Allah uzun ömür ve şifa versin."
- Festivalin katılımcılarından Fadik Sevin Atasoy da şöyle konuştu: "Sadece festival değil, forum bölümüne de çok fazla mesai harcadım. Biliyorsunuz, gelecek sene çekilecek olan filmlerin neler olduğunu öğreniyoruz orada. Dolayısıyla Türk sinemasında neler olduğunun ve neler olacağının bilgisine sahip oldum. FESTİVAL ÇOK GÜZEL GEÇTİ. EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM." Oktay Kaynarca, usta oyuncu Nebahat Çehre'nin elini öptü.
ATV'DE yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Oktay Kaynarca
, festivalin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi: "Uzun yıllar sinema filmi yapmamış olmama rağmen buradan benim de ödülüm var. O yüzden Antalya
'yı ve festival havasını , insanların bir araya gelip bu enerjiyi paylaşmasını seviyorum. Değerli bir festival ve arkasında sağlam durmak lazım. Buradaki enerji, sinema adına çok değerli şeyler çıkarıyor ortaya. Buraya geldiğimizde 'Gelecek sene de gelelim' duygusu yaşatması bile çok güzel bir şey. İnşallah 155'incisi de olur." Ünlü oyuncu, genç oyunculara tavsiyede de bulundu: "Ya herkesin yaptığından daha iyi bir şey yapacaksınız ya da kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacaksınız." 'ÇOK BÜYÜK EMEK VAR' En İyi Yönetmen seçilen Hirokazu Koreeda'ya ödülünü, Turkuvaz Medya adına GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik verdi.
- Festivalin kapanış gecesi için Antalya'ya gelen Sinan Akçıl'a halkın ilgisi büyüktü. Akçıl, festivale ilk kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. "Burada çok büyük emek var. Emekçilerle tanışmak ve işleyişi yakından takip etmek istedim" diyen Akçıl, yakında hayata geçireceği bir sinema filmi için sıkı çalıştığını söyledi.
- Kazananın Venüs Z20 ile açıklandığı festivalde, 'Ayka' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilen Samal Yesiyamova, ödülünü Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Sait'in elinden aldı. 35 BİN KİŞİ İZLEDİ
- Aynı zamanda festival başkanı da olan Antaya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, bir hafta boyunca gösterilen 55 filmi 34 bin 900 kişinin izlediğini açıkladı. - Yerli ve yabancı bin 200 konuğu ağırlayan festivalin kapanış töreni sonrası yapılması planlanan parti, şehit haberleri sebebiyle ertelendi. Renkli ve coşkulu başlayan festival, kapanış töreni sonrası sessiz sedasız sona erdi. Turkuvaz Medya çalışanları, festivalin devam ettiği bir hafta boyunca Antalya'da gündemi takip etti. 'SIRT DEKOLTEMİ ÇEKİN'
Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kırmızı halıda yürürken gazetecilere, "Sırt dekoltemi de çekin" diyerek poz verdi. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, geceye el ele katıldı. 'BU FESTİVALLE BÜYÜDÜM'
- Festivalde ödül vermek için sahneye çıkan Irmak Ünal, "Bu festivalle büyüdüm. Benim için çok değerli. Bu ailenin bir parçası olmak çok güzel. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.