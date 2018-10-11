‘Şamaroğlanı değiliz hakkımızı gasp etti’

KÜFÜRBAZ MİDYAT, BASIN BÜLTENİ YOLLANIP DAVET EDİLEN MEDYA MENSUPLARINI MEKANDAN KOVMAYA KALKTI
Dişi Terminatör lakaplı Hollywood'un güzel yıldızı Kristanna Loken
, önceki akşam doğum gününü Ziyade Fasıl'ın açılış partisinde kutladı. Ancak gecede çok tatsız bir olay yaşandı, parti yarım kaldı.
Mekana gazetecilerin girmeye başlamasıyla birlikte gecenin davetlileri arasında bulunan şarkıcı Sinan Akçıl
ile oyuncu Sermiyan Midyat
arasında tartışma çıktı. Mekana girer girmez gazetecileri istemediğini söyleyen Midyat, alkolün dozunu kaçırdı.
Ortam, içeriye Sinan Akçıl ve Kristanna Loken'la birlikte gazetecilerin girmesiyle gerildi.
Basın mensuplarının ikiliyi takip etmesinden rahatsız olan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" diye bağırdı, ardından medya mensuplarına ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı.
Ünlü popçu Sinan Akçıl ise yaşananlara kayıtsız kalamadı.
"Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyen Akçıl, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. İyice sinirlenen Midyat, Akçıl'a da hakaret etti ve elindeki sigarayı ona doğru fırlattı.
Görevlilerin araya girmesi ile ayrılan ikili, dışarı çıktı.
Akçıl, mekandan erkenden ayrıldı.
Davet edildikleri mekanda Midyat'ın küfür ve hakaretlerine maruz kalan medya mensupları, yaşananları şöyle değerlendirdi: Barış Ağıl (Kanal D muhabiri):
"Midyat'ın yaptığı büyük terbiyesizlik, biz basın kimliği taşıyoruz; onun olduğu yere giremeyecek miyiz, bizim bu hakkımızı gasp edemez." Doğan Savaş (Takvim Gazetesi muhabiri):
"Türkiye'nin büyük kurumlarını temsil ediyoruz, mesleğimizi insanların keyfine göre sürdüremeyiz.
Büyük saygısızlık." Tolga Aslan (Güneş Gazetesi muhabiri):
"Emeğimiz, halka mal olmuş birinin keyfine kalamaz.
Mesleğimi yapmak için çaba gösteriyorum, bunun kararını alkol masasından kimse veremez." Şafak Güven (Yeni Birlik Gazetesi muhabiri):
"Bizim başımıza hep bunlar geliyor, alkollü olduklarında gazetecilere küfür ve hakaret ediyorlar. Ama dünyayı gezdiklerinde yine yaşadıklarını gazetecilere anlatıyorlar.
Midyat, muhabirleri şamaroğlanı sanıyor." Volkan Özdemir (Uçankus kameramanı):
"Misafir olarak gittiğimiz yerde, kendini bilmez bir oyuncunun keyfi yüzünden mağdur olamayız.
Kendine saygısı olan biri, bunu emekçiye yapmaz."
MİDYAT'TAN PİŞKİN SAVUNMA 'Belki burnumu karıştıracağım'
Görevlıler tarafından mekandan uzaklaştırılarak daha fazla taşkınlık yapılmasına müsaade edilmeyen Sermiyan Midyat, gazetecilere hakaret etmeye devam etti. Eğlenirken gazetecileri görmek istemediğini dile getiren Midyat, "Belki mekanda burnumu karıştıracağım, belki gaz çıkaracağım. Ben rahat olmak istiyorum ve sizi istemiyorum" dedi. 'BU KABALIĞA SAYGISIZLIĞA GÖZ YUMAMAZDIM'
Sinan Akçıl, olay gecesi kadın davetlilerin önünde etrafa küfürler savuran Midyat'a tepki gösterdi: "Bu terbiyesizliğe, saygısızlığa kimse göz yumamazdı, ben de üzerime düşeni yaptım." Sinan Akçıl'ın kadınlardan ve medyadan yana tavır alması, davetlilerden büyük takdir gördü.