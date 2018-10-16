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'den, romantik doğum günü paylaşımı!

, nişanlısı 'in 30'uncu yaş gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla kutladı

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:52
Amine Gülşe'den, romantik doğum günü paylaşımı!

, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik paylaşım ile nişanlısı 'in doğum gününü kutladı.

'ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ'

Gülşe, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün senin günün aşkım. İyi ki doğdun iyi ki benimsin, birlikte nice yaşlara!" notunu ekledi.

Gülşe'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Gülşe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Allah, İnşallah evlendiğiniz günüde bizlere gösterir. Çok yakışıyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Mesut bu kız da ne buldu anladım." yorumunu yaptı.

İşte Amine Gülşe'nin romantik paylaşımı:

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Amine Gülşe'den, romantik doğum günü paylaşımı!
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