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, - kavgası sonrası ilk kez konuştu

futbolcu ve şarkıcı arasında yaşanan kavga hakkında ilk kez konuştu

Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:28
Demet Akalın, Arda Turan - Berkay kavgası sonrası ilk kez konuştu

ve şarkıcı geçen günlerde Emirgan'da bir mekanda kavga etmiş ve olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kavga sonrası burnu kırılan Berkay ameliyata alınmıştı.

Berkay'ı bir an olsun yalnız bırakmayan yakın arkadaşı , olay sonrası ilk kez 2. Sayfa programına konuştu.

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'DEVLET BÜYÜKLERİNDEN BİRİ ARAYA GİRSİN, BARIŞTIRSIN'

Demet Akalın; "Berkay'ı her gün görüyorum. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın, devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah" açıklamasını yaptı.

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Demet Akalın, Arda Turan - Berkay kavgası sonrası ilk kez konuştu
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