Sinemaya sultan mührü

Türk sinemasının dev ismi Türkan Şoray, önceki gün İstMarina AVM'nin konuğu oldu. İstMarina AVM'de yer alan Avşar Sineması'nın bir salonuna ünlü sanatçı Türkan Şoray'ın ismi verildi. Kendi adının verildiği salonun açılışına katılmak üzere AVM'ye giden sanatçıya ilgi büyük oldu. Açılış, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa Avşar Sineması'nın kurucusu Şükrü Avşar ile birlikte katılan Türkan Şoray, salona kendi adının verilmesinden gurur duyduğunu ifade etti. Ünlü sanatçı, açılış öncesi Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak'ın merakla beklenen filmi 'Bizi Hatırla'yı kendi adı verilen, son teknoloji VIP salonda seyretti.

Halkın yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan sanatçı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Kartal sahilde konumlanan İstMarina ile Türkiye ve Anadolu Yakası'nın en büyük AVM'lerinden birini hayata geçirdiklerine dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "İstMarina AVM, kısa zamanda Anadolu Yakası'nın en gözde eğlence ve yaşam merkezi haline geldi.

Bugün ise sinemanın en büyük yıldızlarından biri olan Türkan Şoray'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık sinema salonlarımızdan biri kendisinin ismiyle yaşayacak, bu bizim için büyük gurur" diye konuştu.