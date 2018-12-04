Alişan ‘Çabuk doğur, İran’a konsere gideceğim’

Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gün Etiler'deki bir AVM'deydi. Yemek sonrası gazetecilerle sohbet eden Varol, doktorunun doğum için 1-10 Şubat tarihlerini verdiğini, ancak eşinin konser turnesine çıkacağını söyleyerek şöyle veryansın etti: "Alişan, Ocak'ta doğsun istiyor. Şubat'ta yurt dışı programları var.

O tarihlerde İran'da olabilir." Öte yandan doğumun yurt dışında olmasını neden tercih etmediği sorulan Alişan, "Öyle bir şeyi hiç düşünmedim. Türk pasaportu taşıyacak olmasından gurur duyacağım, gitmek isterse vize alırız, sorun yok" dedi.