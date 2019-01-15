‘İzzet Yıldızhan’ı duyunca halime şükrediyorum

BUGÜN NELER OLDU

Bebeklerini önümüzdeki günlerde kucaklarına almaya hazırlanan Alişan- Buse Varol çifti, önceki gün Intercontinental Hotel'de bebek partisi düzenledi. Erkek bebek bekleyen çifti, partide başta Çağla Şıkel olmak üzere arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hamileliği boyunca 22 kilo alan Varol, "Ellerim ayaklarım şişti. Zor süreç başladı. Dört çocuk istiyorum, kalabalık aileleri çok seviyorum" dedi. Doğuma gireceğini söyleyen Alişan ise "Çok merak ediyorum. Nasıl olacak, kime benzeyecek..." diye konuştu. Alişan, dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın çocuklarına harcadığı paranın ayda en az 100 bin lira olduğunu hatırlatan gazetecilere şöyle yanıt verdi: "Yıldızhan'ı okuduktan sonra halime şükrediyorum. Üç-dört çocuk yaparız kısmetse. Normalde kadınlar istemez ama Buse çok çocuk istiyor."