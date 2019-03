Aydemir Akbaş: Ölene kadar star kalacağım gişe yapan adam olacağım

BUGÜN NELER OLDU

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz haftalarda Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' adlı yeni fimini vizyondayken Netflix'e satmasına büyük tepki göstermişti. Erdoğan için 'Sinemaya ihanet etti' diyen 83 yaşındaki Akbaş, GÜNAYDIN'a konuştu. Sivri dilli oyuncu; Erdoğan'ı, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi aynı yola çıktığı dava arkadaşlarını yarı yolda bırakmakla suçladı. Akbaş'ın öfkesinden usta oyuncu Şener Şen de nasibini aldı.Öfkem Türk sineması adına... Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan gibi isimler, filmlerini dijital platformlara verirlerse Türk sineması batar.Ben para için bir yapımcıyı bırakıp diğerine geçmem. Bana da ne büyük paralar teklif edildi, kabul etmedim, kendi grubumu bırakmadım. Dava arkadaşlarımı satmadım. Seni oraya getiren sinema. Sen sinemanın kendisine ihanet ediyorsun, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakıyorsun.Normalde filmin sinema macerası biter, ondan sonra satarsın. Vizyondan kalktıktan sonra istediğine satsın, isterse yaksın. Ben sinemacıların yerinde olsam dava açarım.Delikanlı adammış. İsyan ederler tabii. Bin 500 salonda oynuyorsun, daha ne istiyorsun? Ben zamanında İzmir'e, Adana'ya gittiğimde beni 'Ekmek paramız geldi' diye karşılıyorlardı. Şimdi kimsenin ekmeğiyle oynamaya hakkın yok. Esas sinema seyircisi güneydedir, Anadolu'dadır. Bakma şimdi AVM'ler sayesinde buralar kıpırdadı.Evet. Bir sinemacı film yapacağı zaman avanslarını önce Adana bölgesinde alır, starı orası tayin ederdi. Beni Adana Bölgesi tayin etti. Zamanında bana da teklif ettiler: 'Sen yaz, sen çek, sen oyna' diye. Yani 'Yapımcılık yap' diyorlar bana. "Ben oyuncuyum, para işine girersek elime yüzüme bulaştırırım. Bana göre değil" dedim. Bu isimlerin hatası, yapımcılığa soyunmaları. Devreye para girince oyunculuk zarar görür. Her şey para değil. Sana en güzel tarihi, en güzel sinemaları veriyorlar; daha ne şikayet ediyorsun? Kimse bana "Sinemaya hizmet ediyorum" demesin. Bu sinemaya hizmet değil, cebine hizmettir. Bizim zamanımızda böyle kaypaklık olmazdı. Boğarlardı adamı.Kazandım tabii. Bolluk içinde yaşadık ama gece hayatında yedim. Arkadaşına harcıyorsun, onu bir yere götürüyorsun. Adanalı ahbaplarım vardı. Hesabı onların ödemesinden bıkmıştım, para kazanınca ben ısmarlıyordum.Yoo, değilim. Bir evim var yeter; onu kurtardım. Benim lüksüm de yoktur. "Arabam olsun, yatım yazlığım olsun" demedim. Hiç umurumda değil öyle şeyler. Eşim dostum var. Ama para ediyorsan varsın, para etmiyorsan yoksun.Şu an başkaları para ediyor ama ben de unutulmuş değilim; dört tane teklif geldi, oynamadım. Şu an vizyonda olan bir filmden teklif geldi, senaryoyu beğenmedim. Hatta 'Çekmeyin, batarsınız' dedim. Çektiler, battılar.Şener Şen'i "Komik değil, korkak. Hep aynı adamın peşinen gidiyor" diye eleştirmiştiniz. Şimdi 'Zengin Mutfağı' oyunuyla tiyatroya döndü. Evet, ama ne oldu, yaptığı film iki seksen yattı. Ona 'Güvercinler' romanından uyarladığım senaryoyu yollamıştım. Bir kaymakam hikayesi. Tam onluk; ağlatacak, güvercinlerle yaşayacak, neşelendirecek ama beğenmedi. Hepsi kalıpçı. Benim gibi 15-20 tip çizen yok. Oynadığım 150 filmin 90'ı dram. Tiyatroda da cepten yiyor. Daha önce oynadığı şeyi oynuyor. Yazık; değişik bir oyunla çıksın isterdim.Çıkmam. 'Keşanlı Ali'yi herkes oynadı ama kimse benim gibi oynayamadı. 80'lerde sahnedeydim. 'İnsanoğlu Tuhaftır' diye bir oyun vardı, full oynuyordum, Aziz Nesin oynuyordum, o da full. 1984'te terör olayları başlayınca önce haftada bir oynamaya başladım, sonra da kaldırdım. Tiksinti geldi.Halk da sizi seviyor... Beni gören 'Adamsın' diye bağırıyor. Erotik komediler bitti, zannettiler ki Aydemir bitecek. Bir gün 15 yapımcıyı gazinoya davet ettim, Kadri Yurdatap da vardı. Bana "Şurada çevireceğin 30 film var, sonra yoksun" dedi. "Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım" dedim. Bak kaç sene geçti üstünden dediğim çıktı.