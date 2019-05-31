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‘Bu yaşta dar paça olmaz’

, bir erkek giyim markası için ’nın objektifine poz verdi. Modelleri aratmayan Kaynarca, “Pembe ya da dar paça pantolon asla giymem” dedi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Oktay Kaynarca ‘Bu yaşta dar paça olmaz’

Atv'nin iddialı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrolünde yer alan Oktay Kaynarca, Kiğılı için koleksiyon hazırladı. Kaynarca, önceki gün Sarıyer'de yer alan Eski Büyükdere İskelesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek yeni iş birliği hakkında bilgi verdi. Kendi seçtiği koleksiyonu Kiğılı X Oktay Kaynarca için objektif karşına geçen Oktay Kaynarca, Nihat Odabaşı'nın gerçekleştirdiği çekim de birbirinden iddialı pozlar verdi. Modelleri aratmayacak pozlar veren Kaynarca, gerçekleşen lansman öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sıkı bir moda takipçisi olmadığını ifade eden Kaynarca, "Beni öyle AVM'lerde alışveriş yaparken pek göremezsiniz. Setten fırsat bulup da alışveriş yapmam da mümkün değil zaten. Artık yaşım öyle her şeyi giymeye de müsait değil, öyle pembe pantolon veya dar paça bir şey giyinmem" dedi.

'TİYATRO SAHNELERİNİ ÖZLEDİM'
Tatil planları sorulan Kaynarca, "Bu sene hiçbir planım yok. Doğrusu arabaya atlayarak tabelalara baka baka gitmek, kafa dağıtmak istiyorum. Tabii Bodrum'da olacak ama uzun süreli kalmayacağım.

Yurt dışı tatili de yapacağım" dedi. Kaynarca, "Uzun bir süredir aynı karakteri oynuyorsunuz, bunun dışına çıkarak farklı bir karakter canlandırmak istiyor musunuz?" şeklindeki soruya ise, "Kesinlikle çok istiyorum. Bir sinema projem vardı ama nasip olmadı. Onun üzerinde duracağım bu yaz. Onun yanı sıra tiyatro sahnelerini çok özledim" yanıtını verdi.

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Oktay Kaynarca ‘Bu yaşta dar paça olmaz’
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