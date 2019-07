Burak Serdar Şanal: Hayatın kendi içinde bir adaleti vardır

Atv ekranlarında salı akşamları yayınlanan 'Kimse Bilmez' adlı dizide canlandırdığı 'Pilot' lakaplı 'Süleyman' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal'la bir araya geldik. Genç oyuncuyla kariyerini, 'Kimse Bilmez'i, rolünü, dizinin yakaladığı başarıyı, hayatı ve aşkı konuştuk...

- İzleyici, 'Kimse Bilmez'i kısa sürede zirveye taşıdı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?

Aslında bekliyorduk, senaryoyu menajerim Abdullah Bulut ilk gönderdiğinde okurken dahi heyecanıma hakim olamamıştım. 'Süleyman' karakteri bugüne kadar oynadığım rollerden çok farklıydı, işin dramatik tarafı da bana güzel geldi. Başarılı olacağına inandım, nitekim seyircinin diziyi sahiplenmesi beni çok mutlu etti. İyi ki bu projedeyim, tüm ekibe teşekkür ederim.



BİR MAHALLE HİKAYESİ



- Sizce dizide izleyiciyi çeken en önemli etken ne oldu?

'Kimse Bilmez'de bizler çok güzel bir mahalle hikayesi resmediyoruz. Bu hikayenin içinde dram, entrika, aşk yani aslında hayatın ta kendisi var. İzleyici, dizimizde her türlü duygusunun karşılığını bulabilecek. Beni en çok çeken de bu derece geniş bir kitleyi aynı çatı altında toplayabilme potansiyelimiz oldu. Reytinglerimiz ve halktan aldığımız tepkiler de bu noktada haklı olduğumuzu gösteriyor.

- Canlandırdığınız 'Süleyman'; dengesiz, merhametli, gözü kara biri. Bu karakterde sizi en çok etkileyen ne oldu?

'Süleyman', sert yapısının altında aslında çok iyi ve merhametli bir adam. Çevresine karşı sert durmaya çalışan karakterlerin, buzlarının çözülmesi zordur. Senaryoda o buzların eriyişine şahit olmak ve bu duygu durumunu ekrana yansıtmak beni çok etkiliyor.



BEN DE MERHAMETLİYİM



- Karakterle ortak özellikleriniz neler?

Merhamet, insana dair en güzel özelliklerden biridir. Ben de çocukluğumdan itibaren çevremden insanlara, doğaya, hayvanlara karşı merhametli olmayı öğrendim. Bu, her zaman sizin hayatınıza pozitif enerji sunuyor. Gözü karalık diye tarif edemesek de işimi her zaman en iyi şekilde yapma ve bu konuda kendi kendimi mahcup etmemeye dair bir hırsım vardır.

- 'Süleyman'ın hayattaki en büyük amacı intikam almak. Sizin hayatınızda intikamın yeri var mı?

Hayatımın hiçbir döneminde intikam almak gibi bir amacım olmadı çünkü hayatın kendi içinde bir adaleti olduğuna inananlardanım. Ben kendime göre doğru olanı, aklımın ve yüreğimin kabul ettiğini yapar, geri çekilirim. Devamına ise hayat karar verir.



ÖZÜNE DÖNECEK



- 'Süleyman' dizide 'Duygu Selvi'ye aşık oluyor. Önümüzdeki günlerde neler yaşayacaklar?

İlk görüşte bir etkileşim oluyor 'Duygu' ile ama 'Duygu'nun kalbi ve aklı dolu. Duygu ile karşılaşınca 'Pilot' bir anda 'Süleyman' oluyor. Ceketini ilikleyen, naif, sertlikten uzak bir adama dönüşüyor. İlerleyen bölümlerde de 'Duygu'nun kalbini kazanmaya çalışacak 'Pilot'. Aşk ile birlikte özüne dönecek.

- 17 yaşında model olacağım diye yola çıkmışsınız. Sonrasında oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?

Kariyerime 17 yaşımda başladım ben, evet fotomodel olacağım diye yola çıktım ama başvurduğum ajans oyunculuk ajansıymış. Sonra 'Ihlamurlar Altında' dizisinde ufak bir rolüm oldu ve o kadar çok sevdim ki, eğitimlerle harmanlayıp buraya kadar getirdim.

- Hayatımın dönüm noktası dediğiniz iş hangisiydi?

2011'de TRT'de yayınlanan 'Avrupa Avrupa' dizisi için benim dönüm noktam diyebiliriz. Hem yapımcımız Banu Akdeniz'le çalışmak çok keyifliydi, hem de orada deneyimlediğim şeyler, oyunculuk anlamında yolumu aydınlatmaya devam ediyor.



TEK TİP KARAKTERLERLE SINIRLI KALMAK İSTEMİYORUM



- 'Süleyman' karakterinde sizi etkileyen nedir?

'Süleyman'; bugüne kadar oynadığım rollerden çok farklı, benim için ters köşe bir rol. Oyunculuk anlamında kendi farklı köşelerimi de seyircilere geçirebiliyor olmaktan inanılmaz mutluyum. Bizim mesleğimizde yeteneklerimizi ne kadar çok sergileyebilirsek, inandırıcılığımız o derece artıyor. Tek tip karakterlerle sınırlı kalmamak ve kendimi gün be gün geliştirmek benim için son derece tatmin edici bir duygu.



AŞK PAHA BİÇİLEMEZ BİR DUYGU



- Siz nasıl bir aşıksınız? Hiç aşk acısı çektiniz mi?

Ben aşkın hayatı güzelleştirdiğine inanıyorum. İnsanın yanında kendisini rol yapmadan samimi bir şekilde ifade edebileceği ve onu huzurla kucaklayacak biri olduğunu hissetmesi paha biçilemez samimiyette bir duygu. Bireyin bugünlere gelebilmesi için hayata dair öğrenmesi gereken acı ve tatlı detaylar vardır, bunlar bizi biz yapan değerlerdir.

- Dizide imkansız bir aşk hikayesi de anlatılıyor. Sizce imkansız aşk var mıdır?

İmkansız aşk kadar iddialı bir ifade kullanamam ama kavuşamayan aşıklar vardır ve bu hikayeler sinemalarımıza, dizilerimize en duygulu yapımları armağan etmiştir.



UÇAK ALMAYI DEĞİL MUTLULUKTAN UÇMAYI TERCİH EDERİM



- Canlandırdığınız karakterin uçak alma hayali var. Sizin de böyle hayalleriniz var mı?

'Süleyman', yetimhaneden kaçışından itibaren hep bir uçak alma hayali kurmuş ve sonunda hangarda bir kafe açarak bunu bir nebze yaşamaya çalışıyor. Zaten dizide bu yüzden ona 'Pilot' lakabını takıyorlar. Benim kendi hayatımda da geleceğe dair hayallerim her zaman oldu, bu insanı motive eden bir şeydir. Ama uçak almayı hiç düşünmedim. Mutluluktan uçmayı tercih ediyorum. (Gülüyor)

BUGÜN NELER OLDU