Haberler > Günaydın Haberleri > Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor!

ve boşanıyor!

Oyuncu , iki yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu olan ’a boşanma davası açtı

Giriş Tarihi: 28.8.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 14:23
Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor!

Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti. Magazin gündeminde çiftin evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği yer almıştı. Ancak daha sonra barıştıklarına dair haberler çıkmıştı.

Posta'nın haberine göre; Aradan iki yıl geçtikten sonra oyuncu çiftten Seda Türkmen avukatı Burcu Ergin aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak iki yıllık eşi Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Seda Türkmen'in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi.

Seda Türkmen'in avukatı mahkemeye 'anlaşmalı' boşanma protokolü sundu. Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak.

İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN