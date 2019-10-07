‘Beni yenilerle değil babamla kıyaslıyorlar’

ATAİZİ

sentetık

BUGÜN NELER OLDU

A Para'dayayınlanan 'Günaydın Hafta Sonu' programına katılan İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, şu açıklamaları yaptı:Bakkal müziği hiç bana göre değil. Kendime yakıştıramıyorum, kendimi böyle ifade edemiyorum. Atiye ve Edis'i beğeniyorum. Amerikan pop gibi geliyor bana. Onun dışındaki pop kültürü bana hitap etmiyor. Benim alternatif bir tarafım var.Sosyal medya gençler için facia. Öyle bir ortamda aşk olmaz. Nefsine hakim olamayan bir erkek topluluğu ve nefis kesmeye çalışan bir kadın topluluğu var. Bunların birbirleriyle akın ve beden oyunu çatışması içinde gerçek aşka sahip olmanız zor. Kadınlar aleni bir şekilde mesajlar atıyorlar. Asla korkmuyorlar.Babam (İbrahim Tatlıses) "Bunlar cazcı" diyor bizim için. Mesela Şebnem Ferah'ın bir şarkısını söylerken "O nameyi yapmasaydın' diyor. Ben de ona 'Ben arabeskçi değilim, senden olmuş olabilirim ama o bende yok" diyorum. Müzik tarzım çok Batı ama arabesk ve Türk sanat müziği dinlerim.İbrahim Tatlıses'in kızı olduğum bilinmeden bu işi nasıl kıvırırım dedim ama olmadı. Adam müzik anlamında İmparator. Çok büyük bir sorumluluk. İnsanlar "Ne güzel yırtarsın" diyor. Ben yıllardır bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Hâlâ konservatuvar okuyorum. Amerika'da burs kazandım. Ünlü çocuklarının bir şey olmadan bir şey olduklarına alıştıkları için ben de arada kaynıyorum. Yenilerle değil İbrahim Tatlıses ile kıyaslanıyorum. Bu çok güzel ama çok zor bir durum.Güzel bir albüm projemiz var. Babamın en popüler olmuş şarkılarından bir albüm yapacağım. Onun şarkılarına kendi yorumumu katacağım. "Herkes babamın şarkılarını okuyor, ben niye okumadım?" dedim. Parçaları seçtik.Çocuk olunca annelik ağır basıyor. Ben annelik kısmına çok kaydım. Ama 3-4 senede annelik de, kadınlık da oturdu. Sonunda aşk da oldu.Sevgilimle (Dinç Aydoğdu) aramızdaki 21 yaş farkı için daha sert tepkiler beklemiştim ama herkes yumuşak ve onaylı bir şekilde yaklaştı. Aşkın yaşı olmaz.Yeni evlilere bakıyorum, duygular önde olmadığı için, o evlilikler sıkıcı oluyor. Karı koca halleri kalmıyor. Eski eşimle (Benjamin Harvey) evlendiğimizde aramızda sevgi vardı ama zıt karakterlerdik. İlgi alanlarımız ortak değildi. Birbirimizi tamamlayıp eğlendiğimiz bir evlilik deneyimlemedim. O yüzden tekrar evlenebilirim. Benjamin iyi bir baba. Oğlumuz için İstanbul'da kalmayı tercih etti. Çocuk olunca eski eşinle ilişkin bitmiyor. Oğlumuzun iyiliği için iyi bir iletişim kurduk.Aşk olunca huzur zor oluyor. Öyle bir aşk yaşayayım da, albümlerce şarkı yapayım durumu da var. Şu an elinden tutup 'İşte sevgilim' diyebileceğim bir şey yaşıyorum ama henüz evlilik düşünmüyorum. 05.00'te eve geliyorum. 'Eşim sahneye çıktı, herkes onu beğenerek izliyor' düşüncesini hazmetmeleri zor olabiliyor.GS'liyim. Kulübe gidip Fatih Hoca ile tanıştım. Sonrasında şampiyonluk şarkısı yazacağımı söyledi menajerim, Nişantaşı'nda çığlık attım. Trafik kazası geçirmiştim, ayağım kırıktı, 'Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacaksın' dediler. Bir anda yürümeye başladım.Ses tellerimi yormamam ve 10 saat uyumam lazım. Eğer aksi olursa sahnem kötü geçer, ses tellerim kanar.Eşim de oyuncu. Bu sektöre göre uzun süredir devam ettirdiğimiz güzel bir evliliğimiz var. Aşksız olmaz. Saygılı, sevgili güzel bir şey yaşıyoruz. Oyunumuzda; hayata, insana dair her şey var. Bol sürprizli bir oyun. İşimize de aşığız.'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını'; 19'uncu yüzyılda geçiyor. Eski İstanbul şarkılarını söylüyoruz. Oyunumuzda komedi öne çıktı. Eğlenceli bir iş oldu.Benim jenerasyonumda ilişkiler böyle değildi. Telefon etmek için jeton alıp koşardık. Artık insanlar mesajla ayrılıp barışıyorlar. Bize 'Parayla imanın kimde olduğu belli olmayacak' diye öğrettiler. Şimdi insanlar, gezdiği, yediği, yapmadığı şeyleri gösteriyor.Ben eşime hâlâ aşığım. Günümüzde telefon aşkları var. Kolay kavuşup kolay tüketiliyor. Sentetik diye bakıyorum bu ilişkilere. Allah herkese iyi bir aşk nasip etsin. Oyunumuzda karşılıksız aşk yaşanıyor. Ben aşka çok inanıyorum. Güzel aşklar insanı büyütüyor. Umarım herkesin başına gelir.45 yıllık evliyim. Mutluyum, huzurluyum, evdeki huzurunuz aşkımız sahneye de yansıyor. Kızım Ceyda Düvenci, güzellik yarışmasıyla bu piyasaya girdi. "Oyunculuk için eğitim şart" dedim. Beni dinledi.Mahallelerde yaşı geçkin kişiler vardır; belli konular onlara danışılır. Ben oyunda mahallenin bilge kişisini oynuyorum. Burçin'in canlandırdığı karakter aşk konularını bana soruyor.