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Bade İşçil'in gergin anları

Rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Bade İşçil’in gergin günü...

Giriş Tarihi: 5.11.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 14:26
Bade İşçil'in gergin anları

Etiler'deki bir restorana oğlu Azur'la gelen Bade İşçil, bu sırada otomobilini teslim etmek için uzun süre kapıda valeleri bekletti. Aracın arka koltuğunda çorabını giymesi için beklediği oğluna söz geçiremeyince gerilen oyuncunun, bu sırada gözlüğü saçına takılınca öfkesi bir kat daha arttı.

'ARKADAŞLAR AYIP OLMUYOR MU BÖYLE?'

Otomobilin arka koltuğunu açarak oğluna çorabını giydiren Bade İşçil, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çıkıştı. Bade İşçil'in, "Arkadaşlar ayıp olmuyor mu böyle?" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Kaynak: Posta

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Bade İşçil'in gergin anları
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