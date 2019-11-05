Bade İşçil'in gergin anları

Etiler'deki bir restorana oğlu Azur'la gelen Bade İşçil, bu sırada otomobilini teslim etmek için uzun süre kapıda valeleri bekletti. Aracın arka koltuğunda çorabını giymesi için beklediği oğluna söz geçiremeyince gerilen oyuncunun, bu sırada gözlüğü saçına takılınca öfkesi bir kat daha arttı.

'ARKADAŞLAR AYIP OLMUYOR MU BÖYLE?'

Otomobilin arka koltuğunu açarak oğluna çorabını giydiren Bade İşçil, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çıkıştı. Bade İşçil'in, "Arkadaşlar ayıp olmuyor mu böyle?" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Kaynak: Posta