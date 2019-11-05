Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Nilperi Şahinkaya benim ekran önünde aşkım!

2. Sayfa'nın haberine göre; Kerem Bürsin şunları söyledi: "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

'GÜNEŞİ BEKLERKEN DİZİSİNDE HER SANİYE ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKİYORDUM'

Oyuncu Kerem Bürsin, bir YouTube kanalına konuk olmuş ve "Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" açıklamasını yapmıştı.