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Kerem Bürsin'den yeni açıklama: benim ekran önünde aşkım!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir dönem 'Yaşamayanlar' dizisinde rol aldığı ile ilgili "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" ifadelerini kullanmıştı. Bürsin'den konuyla ilgili bir açıklama daha geldi

Giriş Tarihi: 5.11.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 15:20
Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Nilperi Şahinkaya benim ekran önünde aşkım!

2. Sayfa'nın haberine göre; Kerem Bürsin şunları söyledi: "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

'GÜNEŞİ BEKLERKEN DİZİSİNDE HER SANİYE ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKİYORDUM'

Oyuncu Kerem Bürsin, bir YouTube kanalına konuk olmuş ve "Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" açıklamasını yapmıştı.

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Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Nilperi Şahinkaya benim ekran önünde aşkım!
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