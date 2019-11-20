Beklenen gün geldi! Kuruluş Osman ATV’de başlıyor

UMUDUN ADI

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük merak uyandıran Kuruluş Osman dizisi bugün milyonlarla buluşuyor. ATV'de 20.00'de başlayacak dizi adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.





GÜÇLÜ KADRO

Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner ve Ayşegül Günay rol alıyor. Dizi 400 çadırdan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşü anlatıyor.







İlk bölümün konusu şöyle: Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır.







Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.

Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! (20 Kasım 2019 Çarşamba)