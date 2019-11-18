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  • Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...

'da sürpriz isimler! İşte ...

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği '' için nefesler tutuldu. 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak, Mehmet Bozdağ imzalı sezonun en iddialı dizisi ' açıklandı. 'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti. karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş , 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini , Alişar karakterini ise canlandıracak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), (Burçin), Serhan Onat (Aybars), (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos). Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunu birlikte tanıyalım...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:50
Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman 20 Kasım'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosu açıklandı. 'in Osman Bey karakterini canlandırdığı, Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Dizide; , Dündar, ise Alişar rolüyle ekranda olacak. Tarihe ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan 'Kuruluş Osman', muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 20 Kasım Çarşamba saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), (Burçin), Serhan Onat (Aybars), (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos). Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunu birlikte tanıyalım...

Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...

(OSMAN BEY)

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Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...
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Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...

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Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...
Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...
Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...
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