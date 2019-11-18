Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman 20 Kasım'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı, Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Dizide; Nurettin Sönmez Bamsı, Ragıp Savaş Dündar, Saruhan Hünel ise Alişar rolüyle ekranda olacak. Tarihe ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan 'Kuruluş Osman', muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 20 Kasım Çarşamba saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos). Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunu birlikte tanıyalım...