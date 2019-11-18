Kuruluş Osman'da sürpriz isimler! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncu kadrosu...

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kuruluş Osman' için nefesler tutuldu. 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak, Mehmet Bozdağ imzalı sezonun en iddialı dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti. Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos). Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunu birlikte tanıyalım...