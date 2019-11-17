Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

Atv'de 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan dev prodüksiyon 'Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız. Osmanlı'nın öyküsü, aslında hepimizin hikayesi" diye konuştu. Dizide Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in karaktere çok iyi oturduğunu belirten Mehmet Bozdağ "Osman 21 yaşında devleti yönetmek için seçildi. Onun ruh dünyasını, bakışlarını görünce aklıma Burak geldi. Burak Özçivit, efsane iş çıkardı" dedi. GÜNAYDIN, atv ekranlarında 20 Kasım akşamı izleyiciyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti.