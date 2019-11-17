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  • Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! '' özümüzün hikayesi!

Atv'de 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan dev prodüksiyon ''ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız. Osmanlı'nın öyküsü, aslında hepimizin hikayesi" diye konuştu. Dizide 'yi canlandıran 'in karaktere çok iyi oturduğunu belirten Mehmet Bozdağ "Osman 21 yaşında devleti yönetmek için seçildi. Onun ruh dünyasını, bakışlarını görünce aklıma Burak geldi. Burak Özçivit, efsane iş çıkardı" dedi. , atv ekranlarında 20 Kasım akşamı izleyiciyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 12:32
Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

ATV ekranlarında 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak olan '' dizisinin Riva'daki setini ziyaret ettik.

Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!
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Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

300 dönümlük bir plato içinde kurulu olan sette kaleler, tarihi şehirler, çadırlar, mağaraların bulunduğu alanlar yapılmış hatta obaların, şehirlerin arasından geçen nehir bile düşünülmüş. Set alanına girdiğiniz anda sanki başka bir dünyadaymış gibi hissediyorsunuz. Aslında plato değil de yaşanmışlığı olan şehirler, kasabalar görünüyor.

Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

Sette gezerken bir anda 1200'lü yıllara gidiyor, tarih içinde yolculuğa çıkıyoruz. Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarında gezdiğimiz zaman kendimizi dizi setinden çıkıp o dönemi konuşurken buluyoruz. Her şey o kadar gerçekçi ki... Kostümlere, mekanlara ve aksesuarlara baktığınızda büyüleniyorsunuz. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor. Oyuncular için de her şey düşünülmüş. Konaklayacakları, set arasında dinlenecekleri karavanlar, konteynırlar, sosyal alanlar yapılmış.

Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

Bozdağ Film'in Yapımcısı Mehmet Bozdağ bir endüstri kurmuş. Sektörün çok büyük bir alanına çalışma imkanı sağlıyorlar. Kamera arkası ve önü çalışan yaklaşık bin kişi var. Hem de 4-5 yıldır ekipleri neredeyse hiç değişmemiş. Biz de '' Dizisi'nin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile sette bir araya geldik ve bu büyük projenin mimarına merak ettiklerimizi sorduk. Bize 1200'lü yılların kapılarını açan, o dönemde yaşananlara tanıklık etmemizi sağlayan Bozdağ ile 'Kuruluş Osman' projesinin gelişimini, oyuncu seçimlerini ve tarihe olan merakını konuştuk.

Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

BURAK ÖZÇİVİT RUHEN İŞİN İÇİNE GİRDİ
Rutinin dışına çıkmak, ezberi bozmak istiyoruz. Hikaye anlatma mantığımız, oyuncularımızın hazırlanması, kurduğumuz atmosfer, şehirler, kaleler, çadırlar, mağaralar, gerçek yaşam... Çektiğimiz sahneler birkaç hafta konuşulacak. Her aşamasından duygu akıyor. Başarılıyız, Diriliş Ertuğrul'u çektik çok iyi bir başarı elde ettik ama bunda süreklilik olması gerekiyor. karakterini canlandıran de karaktere çok iyi oturdu. Ruhen işin içerisine girdi. Bir yıldır çalışıyor.

Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

ÇOK SES GETİRECEK BİR PROJE OLDU
Hem tasarım hem de senaryo aşamasında yer alıyorum. Farklı farklı işlerde yer alalım sevdamız yok. Biz yaptığımız işi en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Gayemiz net. Çok ses getirecek. Prodüksiyon büyüklüğü olarak pastel bir dünya kurduk. Bu çadırlar el yapımı. Sürekli şehirler, kaleler, hanlar vb. üretiyoruz. Dizi ve sinema da endüstri kurduk. Platomuz yeni projelerimizle sürekli büyüyor. Çok büyük bir ekibimiz var. Kadromuz işe hakim. İlk işe başladığımızda Türkiye'de çadır nasıl yapılır, kılıç nasıl yapılır bilen yoktu. Başarı için sadece iyi oyuncu yetmiyor.

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