Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız! 'Kuruluş Osman' özümüzün hikayesi!

Bozdağ Film'in Yapımcısı Mehmet Bozdağ bir endüstri kurmuş. Sektörün çok büyük bir alanına çalışma imkanı sağlıyorlar. Kamera arkası ve önü çalışan yaklaşık bin kişi var. Hem de 4-5 yıldır ekipleri neredeyse hiç değişmemiş. Biz de 'Kuruluş Osman' Dizisi'nin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile sette bir araya geldik ve bu büyük projenin mimarına merak ettiklerimizi sorduk. Bize 1200'lü yılların kapılarını açan, o dönemde yaşananlara tanıklık etmemizi sağlayan Bozdağ ile 'Kuruluş Osman' projesinin gelişimini, oyuncu seçimlerini ve tarihe olan merakını konuştuk.