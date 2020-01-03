Sibel Can sahneye çıkarken yere kapaklandı! İşte Sibel Can'ın herkesi korkutan düşme anı...
Sevilen şarkıcı Sibel Can yılbaşını Kıbrıs'ta karşılayan ünlülerden oldu. Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Sibel Can sahneye çıkarken talihsiz bir olay yaşadı. Güçlü sesi ve güzelliğiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can'ın düşme anına 'Nazar değdi' yorumları yapıldı. Yan bastığı için yere kapaklanan Sibel Can'ın yardımına güvenlik ekipleri ve hayranları koştu. İşte Sibel Can'ın düşme anı...
Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:09Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 15:19
Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, 2019'u Kıbrıs'ta uğurladı. Bir otelde konser veren Sibel Can, sahneye çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı.