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sahneye çıkarken yere kapaklandı! İşte Sibel Can'ın herkesi korkutan anı...

Sevilen şarkıcı yılbaşını Kıbrıs'ta karşılayan ünlülerden oldu. Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Sibel Can sahneye çıkarken talihsiz bir olay yaşadı. Güçlü sesi ve güzelliğiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can'ın anına 'Nazar değdi' yorumları yapıldı. Yan bastığı için yere kapaklanan Sibel Can'ın yardımına güvenlik ekipleri ve hayranları koştu. İşte ...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 15:19
Sibel Can sahneye çıkarken yere kapaklandı! İşte Sibel Can'ın herkesi korkutan düşme anı...

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen ünlü şarkıcı , 2019'u Kıbrıs'ta uğurladı. Bir otelde konser veren Sibel Can, sahneye çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı.

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Sibel Can sahneye çıkarken yere kapaklandı! İşte Sibel Can'ın herkesi korkutan düşme anı...
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