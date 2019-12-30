Deniz Seki, konserinde sahneden düştü!
Cumartesi akşamı bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince düştü. Sert bir şekilde yere düşen Seki, görevlilerin yardımıyla kaldırıldı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti. Konserine devam eden Seki, düşmesi hakkında "Nazar değdi" dedi.
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