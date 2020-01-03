Ünlü Şarkıcı Sibel Can'ın, sahnede yere düştüğü anlar kamerada!
Ünlü şarkıcı Sibel Can, KKTC'de sahneye çıkarken ayağa takılarak düştü. Yere kapaklanan Sibel Can'ın yardımına güvenlik ekipleri ve hayranları koştu...
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