Haberler > Günaydın Haberleri > Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ‘Dostluk baki’ dedi köpekleri için görüşmeyi sürdürdü

ile Kerem Bürsin ‘Dostluk baki’ dedi köpekleri için görüşmeyi sürdürdü

Nisan 2019’da ayrılan ile Kerem Bürsin, ‘Dostluk baki’ dedi. İkili, birlikteyken sahiplendikleri köpekleri Orfeus ve Hectorious için görüşmeyi sürdürdü. Eski aşıklar, can dostlarının bakımını birlikte üstlendi.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 14:49
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ‘Dostluk baki’ dedi köpekleri için görüşmeyi sürdürdü

Aşkları Nisan 2019'da sürpriz şekilde biten Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı. 3 buçuk yıllık ilişkilerine nokta koyduktan sonra birbirlerini sosyal medyada takibi sürdüren ikiliyi bir araya getiren sebep ise köpekleri Orfeus ve Hectorious...

ESKİ EŞLER GİBİ...
Hayvansever oyuncular, birlikteyken sahiplendikleri köpeklerinin ayrılık sonrası etkilenmemeleri için iddiaya göre görüşmeyi sürdürdü. Hatta eski aşıklar, farklı zamanlarda tatile giderken de sevimli dostlarını birbirlerine emanet etti. Köpekleri için dost kalan ikilinin bu hareketi akıllara boşanma sonrası çocuklarının mutluluğu için görüşmeyi sürdüren eski eşleri getirdi. Sarıkaya, Bürsin'le ayrılık nedenini "İlişkimiz yoruldu. Aşkımız bitti" diye açıklamıştı. Çift, ayrılığa rağmen dost kalmayı başardı. Eski aşıklar, köpekleri için bir araya gelerek medeniyet örneği sergiledi. Kaynak: Takvim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın dünya tatlısı oğlu Ahmet Kaan herkesi kendine hayran bırakıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ‘Dostluk baki’ dedi köpekleri için görüşmeyi sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN