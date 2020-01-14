Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın dünya tatlısı oğlu Ahmet Kaan herkesi kendine hayran bırakıyor...

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümü ile 24 Aralık 2019'da izleyicisiyle buluşmuş sonrasında ufak bir ara vermişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölümü ile iple çekilirken hayranları sosyal medyada en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman? diye arattı... Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ dizinin ara vermesini fırsat bilerek Umre ziyaretinde bulunmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın sosyal medya hesabından paylaşığı Kabe fotoğrafına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde boşanma haberi ile gündeme gelen Mustafa Üstündağ ve oyuncu eşi Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerine nokta koymuşlardı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Kaan ile de sıkça paylaşımlarda bulunuyor. Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan sevimliliği ve annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın oğlu olduğunu ilk defa duyanlar ise oldukça şaşırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan Üstündağ ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...