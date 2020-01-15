Baba Parası ekibi ile binlerce metre yüksekte zafer kutlaması

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filminin Avrupa galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla Almanya, Belçika ve Hollanda'da bulunan beş ayrı şehirde gerçekleşti. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin; Avrupa turnesi dönüşü uçakta Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla karşılaştı. Aynı uçakla İstanbul'a dönen oyuncular ve 'Filenin Sultanları', gökyüzünde şarkılı kutlama yaptı.



CEMCİR'DEN ÖZEL ŞARKI

Uçakta Filenin Sultanları'nı gören Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin; milli voleybolcularımızı tebrik etmek için yanlarına gitti. Üçlü, voleybolcularımızla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Eğlenceli sohbet sonrası Murat Cemcir, 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, sözlerini 'File Sultanları, Allah' diye değiştirerek milliler için söyledi. Yolculuk sırasında kahkahalar eksik olmadı.

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