Haberler > Günaydın Haberleri > Baba Parası ekibi ile binlerce metre yüksekte zafer kutlaması

ekibi ile binlerce metre yüksekte zafer kutlaması

filmi oyuncuları, ’yı mağlup ederek Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları ile gökyüzünde buluştu. Uçakta milli voleybolcularla karşılaşan , ve ; yanlarına gidip sporcuları tebrik etti. Cemcir, Çile Bülbülüm şarkısını Filenin Sultanları’na uyarladı. Ekip, uçakta şarkılı türkülü kutlama yaptı

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Baba Parası ekibi ile binlerce metre yüksekte zafer kutlaması

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filminin Avrupa galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla Almanya, Belçika ve Hollanda'da bulunan beş ayrı şehirde gerçekleşti. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin; Avrupa turnesi dönüşü uçakta Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla karşılaştı. Aynı uçakla İstanbul'a dönen oyuncular ve 'Filenin Sultanları', gökyüzünde şarkılı kutlama yaptı.

CEMCİR'DEN ÖZEL ŞARKI
Uçakta Filenin Sultanları'nı gören Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin; milli voleybolcularımızı tebrik etmek için yanlarına gitti. Üçlü, voleybolcularımızla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Eğlenceli sohbet sonrası Murat Cemcir, 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, sözlerini 'File Sultanları, Allah' diye değiştirerek milliler için söyledi. Yolculuk sırasında kahkahalar eksik olmadı.

Zalim İstanbul Ceren'i Bahar Şahin geçmişi ile şaşırttı! Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin geçmişte meğer...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba Parası ekibi ile binlerce metre yüksekte zafer kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN