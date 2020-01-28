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: Cansu'ya her gün yeniden aşık oluyorum

, "Erkan’ı ilk gördüğüm an doğru erkeği bulduğumu anlamıştım" demişti de eşine olan aşkını 'Cansu'ya her gün yeniden aşık oluyorum' diyerek dile getirdi.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:38 ABONE OL
Erkan Kolçak Köstendil: Cansu'ya her gün yeniden aşık oluyorum

Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018'de hayatlarını birleştirmişti. Malum; çift annebaba olmak üzere. Cansu Tosun 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyeti; erkek, adı da Marsel.

'HAMİLELİK BOYUNCA NE NAZ YAPTI, NE KAPRİS'

Posta'nın haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil önceki gün "Gezegene hayırlı bir evlat olsun. İnşallah bana benzemez, bu dünyaya fazla geliriz! İsmine eşim ile birlikte karar verdik. Büyüyünce beğenmezse değiştirsin. Cansu hamilelik boyunca ne naz yaptı, ne kapris. Daha da güzelleşti, her gün yeniden aşık oluyorum" dedi.

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Erkan Kolçak Köstendil: Cansu'ya her gün yeniden aşık oluyorum
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