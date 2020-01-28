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sevgilisi bebek isterse…

Yaz aylarından beri aşk yaşayan ve önceki gün ’de görüntülendi. Dinç Aydoğdu’nun elinden tutuyordu. Hande Ataizi yakınlarına “Dinç çocukları çok seviyor. Leon ile de iyi anlaşması beni mutlu ediyor. Evlenince bebek isterse, itiraz etmem. Leon’a kardeş gelir” dediği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:31 ABONE OL
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu bebek isterse…

Hande Ataizi (46) oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den Mayıs 2018'de boşanmış, 1.5 yıllık yalnızlığına geçen yaz spor hocası Dinç Aydoğdu (26) ile nokta koymuştu. Sevgilisinin evlilik teklifine de 'Evet' yanıtını vermişti. Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi ve oğlu Leon AVM'de görüntülendi.

'LEON'A KARDEŞ GELİR'

Dinç Aydoğdu'nun elinden tutuyordu. Aralarından su sızmaması dikkatleri çekti. Hande Ataizi yakınlarına "Dinç çocukları çok seviyor. Leon ile de iyi anlaşması beni mutlu ediyor. Evlenince bebek isterse, itiraz etmem. Leon'a kardeş gelir" dediği konuşuluyor.

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Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu bebek isterse…
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