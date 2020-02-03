‘70 bin km yol gittik sırada Avustralya var’

Vizyona girdiği günden bu yana büyük ilgi gören 'Baba Parası' filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, önceki gün Özdilek AVM'de hayranlarıyla buluştu.Kendilerini bekleyen kalabalıkla fotoğraf çektirip poster imzalayan ikili, daha sonra öğrencilerle dolu sinema salonuna girdi. Yüzlerce kişinin Kural ile Cemcir'in maskelerini takmasıyla salonda renkli anlar yaşandı. Soruları yanıtlayan ikili, "Beş hafta olmasına rağmen, hâlâ bizi salonlarda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi. Cemcir, "Baba Parası'nın devam filmi gelecek mi?" sorusuna "Eğer devamını yaparsak, Ahmet'in tipini biraz daha düzelttireceğiz" diye esprili bir yanıt verdi.Filmin turnesine devam edeceklerini belirten ikili, sözlerine şöyle devam etti: "1 Ocak'ta Antalya'da gezmeye başladık, toplamda bir ayı geçti. Yurt içi ve yurt dışında 70 bin kilometre yol yaptık. Avustralya'ya da gitmek istiyoruz. Oradaki zorlu şartlara destek olmak ve farkındalık yaratmak için, seyirciler ısrarla bizi çağırıyor. Şubat'ta orada olacağız."Kıbrıs ziyaretinden bahseden Ahmet Kural ise "Filmde 'Kıbrıslı Selim' karakterini oynadığım için şiveli ve hoş diyaloglar oldu. Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar bizi çok güzel ağırladı. O, sanatı çok seven biri."Sömestir tatili nedeniyle bilet fiyatlarında indirim yapıldığını da belirten Kural ile Cemcir, "Şubat'ta da sinemadayız, indirimli olarak devam edeceğiz. Sayın yapımcımız indirim yaptı, herkese duyurulur. Patron çıldırdı arkadaşlar!" dedi. Cemcir de espriyi patlattı: "Dayım aradı; hâlâ indirim bekliyor, filme gitmemiş!"'BabaParası' filminin güzel oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, Zorlu Çocuk Sanat Festivali'nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Minikler için düzenlenen seramik atölyesine katılan Tanrısevsin'i, rol arkadaşları Ahmet Kural ve Murat Cemcir de yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncular; çocuklarla birlikte seramik heykeller yaparak keyifli zaman geçirdi. Yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyen Murat Cemcir, "Her yerim yara bere içindeydi. Hatta birinci sınıfta burnumu kırmıştım. O gün bugündür burnum böyle. Bizim zamanımızda seramik yoktu, biz çamurdan heykel yapardık" diye konuştu. Yağmur Tanrısevsin ise "Böyle bir günde yalnız bırakmamaları beni çok mutlu etti. Benim için büyük sürpriz oldu" diye konuştu.

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