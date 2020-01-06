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  • Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…

’nda ’ı canlandıran bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin kötü adamı ise karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu . Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Alpay'ın hayatı merak konusunu oldu. Ünlü oyuncu, 24 Nisan 1985 yılında 'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır. Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Dizi de Nare'nin korkulu rüyası olan Akın'ı canlandıran Erhan Alpay gerçek hayatta ise Arzu Alpay ile evli. Ünlü oyuncunun evli olduğunu görenler çok şaşırıyor. Alpay'ın hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Erhan Alpay ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…

Giriş Tarihi: 06.01.2020 06:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 06:42
Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…

dizisi 3. bölüm ile geçen hafta ekranlara gelmişti. Başrollerinde ve 'ün yer aldığı dizi ekrana gelmeye başladığı ilk günden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Ekrana gelen son bölümde dedesi tarafından Montenegro'ya götürülen Melek'in peşinden giden Sancar ve Nare gizli gerçekleri öğrendi ve Melek ile birlikte Türkiye'ye döndü. tarafından köşeye sıkıştırılan Güven, Nare'yi geri getirme sözünü tutmuş ve kumar borcundan kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Sancar'ı Melek'i kurtarırken polislere yakalatan Güven, 2 milyon euro karşılığında Melek'i annesi ve babasına bırakmayı kabul eder. Nare ve Sancar Efe sonunda çocuklarına kavuşmuş ve Türkiye'ye geri dönmek üzere yola çıkmıştır. 13 Ocak tarihinde yeni bölüm ile ekrana gelecek olan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe'yi annesinin evinden geri alan Sancar karısıyla evine geri döner. Nare yaşananların ardından deliye dönmüş neye uğradığını şaşırmıştır. Gediz'in Nare'ye olan aşkı sonunda Sancar ve Gediz'i karşı karşıya getirecektir. Sancar, Gediz'in ağzından çıkan cümlelerin ardından neye uğradığını şaşıracaktır. Dizinin kötü karakteri Akın'ı canlandıran 'ın hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin Akın'ı Erhan Alpay'ın gerçek hayatta kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Erhan Alpay ve diğer ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri…

Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…

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Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…
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Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…
Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…
Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…

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Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…
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