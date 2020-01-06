Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay bakın kimle evli! Nare’nin korkulu rüyası Akın…

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin kötü adamı ise Akın karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Erhan Alpay. Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Alpay'ın hayatı merak konusunu oldu. Ünlü oyuncu, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır. Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Dizi de Nare'nin korkulu rüyası olan Akın'ı canlandıran Erhan Alpay gerçek hayatta ise Arzu Alpay ile evli. Ünlü oyuncunun evli olduğunu görenler çok şaşırıyor. Alpay'ın hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Erhan Alpay ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…