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Son dakika haberi: ile mı yaşıyor? O detay Hadise'nin yeni aşkını ele verdi!

Ünlü şarkıcı ile yakışıklı oyuncu ’ın haberi magazin gündemine son dakika haberi olarak bomba gibi düştü. Hadise, hesabından dün yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığı şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Güzel şarkıcının paylaştığı kare üzerinden onun Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu iddia edildi. Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda cüretkar paylaşımlarıyla da gündemde olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Buraya kadar her şey normal görünüyordu ta ki köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıkana kadar… İşte Hadise ve Kaan Yıldırım’ın aşk haberiyle ilgili dikkat çeken son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 12:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Hadise ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O detay Hadise'nin yeni aşkını ele verdi!

Dün Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan 'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu 'a ait olduğu ortaya çıktı. Şarkılarının yanı sıra konserlerinde, cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatında birinin olduğu söyleyen ancak ismini bir türlü açıklamayan Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

FOTOĞRAFTAKİ KÖPEK AŞKI ELE VERDİ

Başarılı şarkıcı Hadise, dün hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin poz verdiği köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki köpeği fark eden bir sürü sosyal medya kullanıcısı Yıldırım'ın Ağustos ayında köpeğiyle yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirerek ikilinin birlikte olduğunu iddia etti. Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar 'Hadise'nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlar yaptı.

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Son dakika haberi: Hadise ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O detay Hadise'nin yeni aşkını ele verdi!
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