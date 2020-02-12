Son dakika haberi: Hadise ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O detay Hadise'nin yeni aşkını ele verdi!

Dün Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Şarkılarının yanı sıra konserlerinde, cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatında birinin olduğu söyleyen ancak ismini bir türlü açıklamayan Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

FOTOĞRAFTAKİ KÖPEK AŞKI ELE VERDİ

Başarılı şarkıcı Hadise, dün sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin poz verdiği köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki köpeği fark eden bir sürü sosyal medya kullanıcısı Yıldırım'ın Ağustos ayında köpeğiyle yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirerek ikilinin birlikte olduğunu iddia etti. Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar 'Hadise'nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlar yaptı.