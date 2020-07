Yapımcı Mustafa Uslu’ya şantaj: ‘Vurulmak istemiyorsan 300 bin ver’

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI YAĞMALANMAKTAN KURTULDU

'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişe rekoru kıran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'yu arayan Can isimli bir kişi, "Pazartesi günü ofisinde ayaklarından vurulacaksın" dedi. Paniğe kapılan Uslu, telefondaki şahısla buluşmak üzere şoförünü gönderdi. Şoför, Bağcılar'dan aldığı genç adamı, Bahçeşehir'de bir kafeye, Uslu'nun avukatının yanına götürdü.

Can, Uslu'nun avukatına şu bilgileri verdi: "Bize Bedo lakaplı şahıstan bir iş geldi. 'Mustafa Uslu'yu vurun, 300 bin lira alın' dediler. Bu işi kabul ettik ama sonra bir araştırdık, 'İyi adammış, vurmayalım, bu konuyu ona açalım' dedik. Kendisini vurmamamız karşılığında para istiyoruz."

Ünlü yapımcı, bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, Uslu'nun polisle iş birliği yapmasını istedi. Suç failinin yakalanması için Gasp Büro Amirliği görevlilerince Uslu'ya seri numaraları tespit edilmiş 100 TL'lik banknotlar verildi. Kendisinden para isteyen gençle buluşan Uslu, para dolu zarfı masaya koydu. Zarfı aldığı sırada polis ekipleri genç adamı suçüstü yakalandı.



AĞIR CEZA'DA YARGILANACAKLAR

Can hakkında 'nitelikli yağma' suçundan, Bedrettin A. ve Kenan Y. hakkında ise 'nitelikli yağma ve bu suça azmettirme' suçlarından 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



'MADDİ SIKINTIM VARDI, PİŞMANIM'

Can ifadesinde, Kenan Yıldırım ve Bedrettin A.'nın kendisini aradığını, Uslu'yu bacağından vurması halinde 30 bin lira vereceklerini söylediğini, paraya ihtiyacı olduğu için kabul ettiğini anlattı. Uslu'nun ünlü biri olduğunu öğrenince işi yapmaktan vazgeçtiğini söyleyerek Uslu'yu aradığını belirten Can, "Pişmanım" dedi. Kenan Y., dayısı Bedrettin'le buluştuğunu ve kendisine, 'Bu adama zarar verilmeyecek ama iyice korkutulması lazım' dediğini, paraya ihtiyacı olduğunu bildiği için Can'a teklif ettiğini anlattı. Bedrettin A. ise, yeğeninin anlattıklarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

