Survivor'dan son dakika haberi: Survivor finalisti Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Barış Murat Yağcı'nın babasından şaşırtan sözler...

BARIŞ MURAT YAĞCI FİNALİST OLDU!

Geçtiğimiz akşam Survivor'da İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde sona kalan üç yarışmacı Yasin, Barış ve Cemal Can üçlüsünden bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti.

SMS sıralamasında en düşük oyu alan Yasin Obuz mücadeleye veda ederken Barış ve Cemal Can finalist oldu. Yine SMS oylamasına çıkacak olan ikiliden biri Survivor şampiyonu olarak büyük ödülün sahibi olacak.