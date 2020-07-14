Survivor'dan son dakika haberi: Survivor finalisti Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Barış Murat Yağcı'nın babasından şaşırtan sözler...

Son dakika haberler… Büyük izleyici kitlesine sahip olan Survivor yarışma programında son ikiye kalarak şampiyonluğa aday olan Barış Murat Yağcı'nın tehdit edildiği haberi medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun babası Güven Yağcı, oğlu Barış Murat Yağcı'nın ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olurken bu haber yarışmacının sevenlerinin gündeminde yer alıyor. İşte Survivor finalisti Barış Murat Yağcı'dan gelen son dakika haberinin detayları…
SURVİVOR FİNALİSTİ BARIŞ MURAT YAĞCI'YA ŞOK! "ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR…"
Tv8 ekranlarında yayın hayatını sürdüren yarışmada final günü gelirken şampiyonluk adayı olan Barış Murat Yağcı'nın babası, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gelen habere göre; oğlunu ölümle tehdit eden kişi sosyal medyada "teknob14" isimli bir kullanıcı…
SURVİVOR BARIŞ'IN BABASI AÇIKLADI! EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN…
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da instagram gönderisinin altına 9 milyonu aşkın kullanıcının yorumunu alan popüler yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın ölümle tehdit edildiği haberi sosyal medyayı çalkaladı.
Sevilen yarışmacının babası Güven Yağcı yaptığı açıklamada artık hakaret ve tehdit mesajlarına sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, "Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.
BARIŞ MURAT YAĞCI FİNALİST OLDU!
Geçtiğimiz akşam Survivor'da İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde sona kalan üç yarışmacı Yasin, Barış ve Cemal Can üçlüsünden bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti.
SMS sıralamasında en düşük oyu alan Yasin Obuz mücadeleye veda ederken Barış ve Cemal Can finalist oldu. Yine SMS oylamasına çıkacak olan ikiliden biri Survivor şampiyonu olarak büyük ödülün sahibi olacak.
SURVİVOR BÜYÜK FİNALDE BARIŞ'IN GÖZYAŞLARI!
Koronavirüs salgını nedeniyle yarışmanın finalinin İstanbul'da yapıldığı bilinirken Survivor'da finale kalan iki isimden biri olduğunu öğrenen Barış Murat Yağcı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Şampiyon olacak isim ise bu akşam belli olacak…
Kaynak: Haber7