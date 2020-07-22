Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun yer aldığı bütün afişleri kaldırdı. Bankanın ünlü oyuncuyla, Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet yüzünden yollarını ayırdığı söyleniyor.
Sosyal medyada reklam verenlere, yapımcılara Güven'e projelerinde yer vermemeleri için çağrıda bulunulmuştu.
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Bazı senaristler de Güven'in rol alacağı projelerde çalışmayacaklarını açıklamıştı.
Eğer afişleri kaldırmanın gerekçesi kadına şiddetse hemen gidip o bankadan hesap açarım.
Güven'in öfke kontrolü sorunu olduğunu magazin muhabirlerine karşı takındığı tavırdan biliyor ve bunu yazıyorduk.
O dönem Güven'in saldırdığı, ayar verdiği magazincilerle sosyal medyada dalga geçiliyordu.
Ozan'ı şimdi yerin dibine sokanlar, o dönem de magazincilere saldırdığı için ünlü oyuncuya "Eline sağlık" diyorlardı!
Konuştuğum bazı yapımcılar "Büyük tepki gördü. 'Ozan'la dizi çekerseniz izlemeyiz' diyenler var. Artık Ozan'ın bu piyasada iş bulması zor" diyor!
Kadın hareketlerini destekleyenler ise "Güven'e uygulanan ambargonun takipçisiyiz.
Bu tavır tüm güçlü insanlara ders olacak" diyorlar.
Güven, Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için pişmanlık belirtisi gösterseydi belki bir şansı vardı ama ünlü oyuncu özür bile dilemedi.
İnsan nereden geldiğini unutmamalı.
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