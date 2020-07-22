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ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Sevgilisi 'u ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. 112 senarist, Güven hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı. Senaristler, "Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz" demişti. Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun yer aldığı bütün afişleri kaldırdı. Bankanın ünlü oyuncuyla, Deniz Bulutsuz'a uyguladığı yüzünden yollarını ayırdığı söyleniyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugün ki yazısında Ozan Güven’i kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:21 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:41 ABONE OL
Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun yer aldığı bütün afişleri kaldırdı. Bankanın ünlü oyuncuyla, 'a uyguladığı yüzünden yollarını ayırdığı söyleniyor.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Sosyal medyada reklam verenlere, yapımcılara Güven'e projelerinde yer vermemeleri için çağrıda bulunulmuştu.

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Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Bazı senaristler de Güven'in rol alacağı projelerde çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Eğer afişleri kaldırmanın gerekçesi kadına şiddetse hemen gidip o bankadan hesap açarım.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Güven'in öfke kontrolü sorunu olduğunu magazin muhabirlerine karşı takındığı tavırdan biliyor ve bunu yazıyorduk.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

O dönem Güven'in saldırdığı, ayar verdiği magazincilerle sosyal medyada dalga geçiliyordu.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Ozan'ı şimdi yerin dibine sokanlar, o dönem de magazincilere saldırdığı için ünlü oyuncuya "Eline sağlık" diyorlardı!

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Konuştuğum bazı yapımcılar "Büyük tepki gördü. 'Ozan'la dizi çekerseniz izlemeyiz' diyenler var. Artık Ozan'ın bu piyasada iş bulması zor" diyor!

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Kadın hareketlerini destekleyenler ise "Güven'e uygulanan ambargonun takipçisiyiz.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Bu tavır tüm güçlü insanlara ders olacak" diyorlar.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Güven, Bulutsuz'a uyguladığı için pişmanlık belirtisi gösterseydi belki bir şansı vardı ama ünlü oyuncu özür bile dilemedi.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

İnsan nereden geldiğini unutmamalı.

Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Ego ve kibir insanı bitirir! Güven artık çok sevdiği ayakkabıcılık mesleğine dönebilir!

MEVLÜT TEZEL'İN KÖŞE YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

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Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı…
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