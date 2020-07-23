Fahriye Evcen arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'dan paylaşt!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar oğulları Karan Özçivit tatil yapıyor. Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
Fahriye Evcen şu sıralar eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatil yapıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden kuruyor.
Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video
Evcen son olarak arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.