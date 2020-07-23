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arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri 'dan paylaşt!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve şu sıralar oğulları Karan Özçivit tatil yapıyor. Fahriye Evcen'in hesabından paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri 'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 21:52 Son Güncelleme: 23.7.2020 21:53 ABONE OL
Fahriye Evcen arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'dan paylaşt!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve şu sıralar oğulları Karan Özçivit tatil yapıyor. Fahriye Evcen'in hesabından paylaştığı videosu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri 'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Fahriye Evcen arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'dan paylaşt!

şu sıralar eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatil yapıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu hayranlarıyla iletişimini üzerinden kuruyor.

Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video

Fahriye Evcen arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'dan paylaşt!

Evcen son olarak arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri 'ın hikaye bölümünden paylaştı.

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Fahriye Evcen arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'dan paylaşt!
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