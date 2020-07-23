Video Haber Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video

Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video

Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video
23.07.2020 | 21:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video 00:08
Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video 23.07.2020 | 21:24
Çocukları otomobilin bagajında taşıyan sürücüye 1121 lira para cezası! | Video 00:40
Çocukları otomobilin bagajında taşıyan sürücüye 1121 lira para cezası! | Video 23.07.2020 | 20:11
Son dakika: Corona virüs 23 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti | Video 01:36
Son dakika: Corona virüs 23 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti | Video 23.07.2020 | 20:05
Yunan profesör, 'Meis Türkiye'ye daha yakın' deyince ihraç edildi | Video 05:06
Yunan profesör, 'Meis Türkiye'ye daha yakın' deyince ihraç edildi | Video 23.07.2020 | 18:28
Son dakika: Bursa'da korku dolu kovalamaca! Trafikte tartıştıkları kişiler tarafından dakikalarca takip edildiler! | Video 02:16
Son dakika: Bursa'da korku dolu kovalamaca! Trafikte tartıştıkları kişiler tarafından dakikalarca takip edildiler! | Video 23.07.2020 | 18:20
Son Dakika: 2020 YAŞ kararlarıyla Korgeneral Zekai Aksakallı ve Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi | Video 03:06
Son Dakika: 2020 YAŞ kararlarıyla Korgeneral Zekai Aksakallı ve Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi | Video 23.07.2020 | 17:09
Son Dakika: WhatsApp mesajları gizlice nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor! | Video 10:48
Son Dakika: WhatsApp mesajları gizlice nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor! | Video 23.07.2020 | 16:33
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video 07:04
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video 23.07.2020 | 14:59
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Ayasofya Camii açıklaması Yüzyılın olayıdır | Video 03:57
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Ayasofya Camii açıklaması "Yüzyılın olayıdır" | Video 23.07.2020 | 13:16
Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan mevzilerini vurma anı kamerada | Video 02:31
Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan mevzilerini vurma anı kamerada | Video 23.07.2020 | 12:54
Ayasofya Camii'nde ilk namaz programı belli oldu | Video 03:10
Ayasofya Camii'nde ilk namaz programı belli oldu | Video 23.07.2020 | 12:34
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararları öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 18:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararları öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 23.07.2020 | 12:18
Son Dakika Haberi: WhatsApp mesajları nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor | Video 06:27
Son Dakika Haberi: WhatsApp mesajları nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor | Video 23.07.2020 | 10:59
Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar... İlk Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'de akustik denemesi | Video 02:30
Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar... İlk Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'de akustik denemesi | Video 23.07.2020 | 10:57
Bilim Kurulu Üyesi'nden, havuzda 'koronavirüs' uyarısı | Video 09:42
Bilim Kurulu Üyesi'nden, havuzda 'koronavirüs' uyarısı | Video 23.07.2020 | 10:53
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video 06:08
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video 23.07.2020 | 10:15
Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video 00:51
Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video 23.07.2020 | 08:37
TRT EBA TV izle! 23 Temmuz 2020 Perşembe 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (23 Temmuz 2020 Perşembe) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 23.07.2020 | 08:37
İBB'den dikkat çeken israf! Yemeğe kişi başı 6 bin 395 lira ödendi | Video 01:54
İBB'den dikkat çeken israf! Yemeğe kişi başı 6 bin 395 lira ödendi | Video 23.07.2020 | 00:43
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber'de konuştu! Düzenlemeyi bazı kesimler kasten çarpıtıyor | Video 16:20
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber'de konuştu! "Düzenlemeyi bazı kesimler kasten çarpıtıyor" | Video 22.07.2020 | 23:34

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatilden sık sık paylaşımlar yapıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu hayranlarına sosyal medya hesabı Instagram üzerinden video paylaştı. Fahriye Evcen son olarak arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA