Fahriye Evcen'in araba halleri... Kaydettiği eğlenceli görüntülerini paylaştı | Video
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatilden sık sık paylaşımlar yapıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu hayranlarına sosyal medya hesabı Instagram üzerinden video paylaştı. Fahriye Evcen son olarak arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.